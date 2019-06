“Il Segreto” anticipazioni puntata 3 giugno: lo scottante passato di Elsa

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano puntuali per sorprenderci con il racconto della trama dell’episodio di lunedì 3 giugno 2019, in onda alle 16.20 su Canale 5. Ricordiamo ai fan che potranno rivedere la puntata in streaming sull’app e il sito di Mediaset Play. Ma adesso scopriamo insieme che cosa ci aspetta!

Non sopportando più di sottostare alle assurde imposizioni di Anacleto, Irene vuole scrivere un articolo talmente brutto da costringere il suo datore di lavoro a interrompere anzitempo la loro collaborazione. Nel frattempo, Severo pensa che data la sua difficile situazione economica la cosa più conveniente per lui sia accettare la proposta di Eustaquio. Non volendo deludere le persone di Las Lagunas che hanno creduto in lui, Santacruz alla fine decide di rifiutare l’offerta. Questa scelta, però, avere delle conseguenze per lui e suoi amici. Che il Molero decida di vendicarsi?

Dopo essere stata tratta in salvo da Consuelo, che l’ha portata via dalle grinfie di Antolina, Elsa si sta lentamente riprendendo e decide di fare una passeggiata per le strade di Puente Viejo. Molti paesani però la guardano con timore per via del furto alla locanda, ignari che si sia trattato solo di una messinscena. Purtroppo, la Laguna non può raccontare la verità ed è costretta perciò a sopportare le maldicenze della gente su di lei.

Dopo che Antolina gli ha rivelato che Elsa è stata ricoverata per qualche tempo in un ospedale psichiatrico, il Guerrero decide di verificare se il suo racconto corrisponde a verità. Con suo grande rammarico, Isaac scopre che purtroppo il racconto della moglie è vero: Elsa è stata rinchiusa dopo il decesso della madre per un disturbo della personalità. Inoltre, il giovane inizia a temere che il sospetto di Antolina che indicava nella sua ex la vera responsabile della morte di don Amancio sia fondato. Non capendo come possa avergli taciuto una verità tanto scottante, Isaac decide di confidarsi con il suo amico Matias: nonostante i suoi sentimenti verso di lei siano sempre gli stessi, inizia a temere che Elsa sia veramente una folle.

Nel frattempo, Matias si trova in una situazione molto delicata perché non può raccontare ad Elsa ciò che l’amico gli ha detto. Perciò quando la vede alla locanda, finge che non sia successo niente. La Laguna però inizia a sospettare qualcosa, che scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.