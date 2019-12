Il Segreto, anticipazioni puntata 3 dicembre: il risveglio di Elsa. Maria e Fernando lasciano la Villa

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano più avvincenti che mai per raccontarci cosa accadrà nella puntata di martedì 3 dicembre 2019, che sarà trasmessa su Canale 5 al consueto orario delle 16.10. In questo nuovo appuntamento con i nostri amici di Puente Viejo vedremo Isaac assistere finalmente al risveglio di Elsa dopo l’operazione, mentre Francisca si accorgerà con suo grande stupore che Maria non è più presente alla Villa. Ma, adesso, vediamo insieme meglio la trama.

Elsa è stata sottoposta ad un delicatissimo intervento chirurgico al cuore, necessario per risolvere il problema di salute della giovane e consentirle così di tornare a sperare. Mentre tutti sono in attesa di sapere come è andata l’operazione, ecco che finalmente Elsa si risveglia. Nonostante per la Laguna il peggio sembri ormai passato, Zabaleta dice ad Isaac che prima di sciogliere la prognosi sarà necessario sottoporre la sua amata ad ulteriori esami.

Anticipazioni Il Segreto: Fernando e Maria si trasferiscono a “La Habana”

Allo scopo di evitare la quasi certa vendetta di Carmelo nei confronti di Francisca, Raimundo ha incontrato Severo e gli ha assicurato l’assoluta estraneità della moglie nell’incidente automobilistico, in cui ha perso la vita Adela. Nonostante Severo abbia riportato a Carmelo le parole di Raimundo, il Leal non crede all’innocenza della Montenegro ed ha assunto un esperto per indagare. Quello che costui scoprirà lascerà sia Carmelo che il suo amico Severo a bocca aperta.

A causa dei venti di guerra che alleggiano tra Severo e Carmelo da una parte e Francisca dall’altra, Raimundo ritiene che la Villa non sia più un posto sicuro per nessuno ed acconsente che Maria e i bambini si trasferiscano a “La Habana” con Fernando. Ulloa chiede così a Mauricio di accompagnare Maria e i suoi figli, nella tenuta che la povera Maria Elena aveva acquistato per il Mesia.

Quando Francisca ritorna alla tenuta scopre con sua grande sorpresa che Maria e Fernando se ne sono andati. Cosa succederà adesso? Lo scopriremo nel prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.