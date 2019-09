Il Segreto, anticipazioni puntata 29 settembre: Alvaro umilia e deruba Elsa

Le anticipazioni de Il Segreto tornano più sorprendenti che mai per svelarci cosa succederà nella puntata in onda domenica 29 settembre 2019, su Canale 5 alle 16.20 circa. Nel corso di questo nuovo appassionante appuntamento con la soap spagnola vedremo Elsa annunciare tra le lacrime ai suoi invitati che il suo matrimonio con Alvaro non ci sarà più, perché il medico l’ha lasciata. Intanto Isaac correrà da lei per confortarla. Ma ora scopriamo più nel dettaglio la trama.

Alvaro invia ad Elsa un bouquet nuziale ed un biglietto con il quale annuncia alla sua promessa sposa, non solo che non sarà presente alla cerimonia, ma anche di essere scappato con tutti i suoi soldi. Disperata, Elsa è costretta ad annullare il matrimonio e ad annunciare ai suoi amici che il medico l’ha ingannata.

Anticipazioni Il Segreto: Isaac cerca in tutti i modi di consolare Elsa

Sebbene ci siano state nel comportamento di Alvaro numerose stranezze, Elsa ha deciso volutamente di ignorarle e queste ne sono purtroppo le conseguenze. Tra coloro che hanno cercato fino all’ultimo di aprire gli occhi alla Laguna sulla malafede del medico c’è anche Isaac. Non appena il Guerrero viene a sapere da Matias ciò che è successo ad Elsa corre immediatamente da lei per consolarla.

Intanto Antolina reagisce molto male quando apprende da Dolores che Alvaro è fuggito. Malgrado Isaac faccia di tutto per risollevarle il morale, Elsa non riesce a smettere di piangere. Nonostante ciò che è successo, la Laguna decide comunque di pagare le spese per il banchetto nuziale, regalando alcuni gioielli a Marcela.

Purtroppo, è tutto ciò che le rimane, visto che Alvaro l’ha derubata di tutte le sue proprietà: oltre il danno, la beffa. Cosa farà ora la povera Elsa? Riuscirà Isaac a restituirle il sorriso dopo la terribile umiliazione che ha dovuto subire da Alvaro? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni giornaliere de Il Segreto.