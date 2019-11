Il Segreto, anticipazioni puntata 29 novembre: l’ultimo saluto di Puente Viejo ad Adela

Le anticipazioni de Il Segreto tornano puntuali per farci scoprire la trama della puntata di venerdì 29 novembre 2019. Questo nuovo appuntamento con le vicende della soap spagnola si annuncia particolarmente doloroso per i fan. Infatti, vedremo l’intera Puente Viejo dare un commosso ed ultimo saluto alla povera Adela. Nel frattempo, Raimundo andrà ad affrontare Severo, mentre Carmelo incaricherà un esperto di fare una perizia sull’auto sulla quale ha perso la vita sua moglie.

L’auto sulla quale viaggiavano Adela e Irene ha avuto purtroppo un pauroso incidente. Mentre la moglie di Severo ne è uscita quasi indenne, per quella di Carmelo non c’è stato niente da fare. La maestra è infatti morta tra le braccia del marito, lasciando il poveretto e suoi amici nella disperazione più totale.

Anticipazioni Il Segreto: non è stato Mauricio a sabotare l’auto di Adela e Irene

Non sapendo che Carmelito si trova alla villa, Severo si preoccupa quando scopre che il figlio non era sull’auto assieme ad Irene. L’uomo tira un sospiro di sollievo quando finalmente il bambino viene ritrovato. Intanto Mauricio non si spiega come sia potuto accadere e assicura a Raimundo che non è stato lui a causare l’incidente all’auto su cui viaggiavano Irene e la sfortunata moglie del Leal.

Il giorno dopo, tutti i cittadini di Puente Viejo si uniscono al dolore di Carmelo e con grande commozione prendono parte al funerale di Adela. Nel frattempo, il sindaco è convinto che dietro all’incidente che ha provocato la morte della moglie si nasconda qualcosa di losco. Deciso a vederci chiaro, il Leal incarica un esperto di fare una perizia sull’automobile.

Preoccupato per il corso che stanno prendendo gli eventi, Raimundo decide di affrontare Severo, per informarlo che non è stata Francisca a provocare l’incidente. Riuscirà Ulloa a convincere Severo e Carmelo, evitando così una sanguinosa guerra tra i due e sua moglie Francisca? Lo scopriremo nel prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.