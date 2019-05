“Il Segreto” anticipazioni puntata 29 maggio: Fernando confessa la verità a Maria

Le anticipazioni de Il Segreto sono pronte a raccontarci in dettaglio la trama della puntata di mercoledì 29 maggio 2019, in onda alle 16.20 su Canale 5. Inoltre, sarà possibile rivedere l’episodio in streaming sul sito e l’app di Mediaset Play. Ma adesso scopriamo che cosa ci aspetta!

Eustaquio è giunto a Puente Viejo per proporre un accordo a Severo, il quale potrebbe rivelarsi molto vantaggioso. Gli amici temono che potrebbe trattarsi di una trappola e invitano Santacruz a disertare l’incontro. Quest’utimo, però, non ha alcuna intenzione di sfuggire al confronto. Il dialogo tra i due va avanti con molta cordialità, finché Eustaquio decide di sorprendere Severo con una mossa inaspettata. Quale offerta avrà fatto lo scaltro imprenditore al Santacruz?

Anticipazioni Il Segreto: Antolina sbugiarda Elsa. Cosa farà Isaac?

Finalmente arriva il risultato delle analisi a cui Zabaleta ha sottoposto Elsa. Pare che nel sangue della giovane non sia presente alcuna traccia di veleno. Per tutti è una sorpresa, tranne che per Antolina, la quale aveva sempre professato la sua innocenza. La perfida Ramos ne approfitta così per gettare fango sulla sua nemica: ella dice ad Isaac che Elsa ha finto di stare male perché vuole dividerli. Come reagirà Isaac ora che le prove sembrano dar ragione ad Antolina?

Sentendosi scoperta, Maria ha deciso di giocarsi con Fernando la carta della sincerità e gli ha rivelato la verità su Esperanza e Beltran, ovvero che i suoi figli sono ancora vivi e nascosti in un luogo sicuro. La giovane ha poi chiesto al suo ex di dimostrarsi altrettanto leale con lei, dicendogli se per caso ci sia lui dietro al rapimento dei suoi genitori.

Colpito dal gesto della Castaneda, Fernando finisce alla fine per cedere e le confessa il suo coinvolgimento nel sequestro di Emilia e Raimundo. Intanto il Mesia pare essersi sinceramente pentito per ciò che ha fatto e dice a Maria che vorrebbe fare qualcosa per rimediare. Che riesca finalmente a riportare i Castaneda a casa? Per saperlo, non ci rimane che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.