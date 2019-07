Il Segreto, anticipazioni puntata 29 luglio: Julieta depressa, Alvaro ed Elsa sempre più vicini

Le anticipazioni de Il Segreto sono pronte ad entusiasmarci con il racconto della trama della puntata di lunedì 29 luglio 2019, in cui assisteremo alla crisi di Julieta dopo la terribile umiliazione che la giovane ha dovuto subire dai Molero, mentre Alvaro ed Elsa saranno sempre più vicini. Ma ora scopriamo più in dettaglio che cosa ci aspetta!

Dopo aver accettato l’offerta di Carmelo di diventare il nuovo medico di Puente Viejo, Alvaro prende possesso del dispensario e trovandolo in disordine, chiede ad Elsa di aiutarlo a rimetterlo in funzione. La Laguna acconsente ed in questo modo la giovane si ritrova nuovamente a lavorare al fianco del medico.

Anticipazioni Il Segreto: Francisca in allarme per Maria e Roberto

Venuta a conoscenza della novità da Dolores, Antolina ne approfitta per insinuare davanti ad Isaac che Alvaro ed Elsa abbiano una relazione. Ovviamente, la cosa finisce per scatenare la gelosia del Guerrero. Cosa farà il carpentiere ora che ha saputo che quella che stava per diventare sua moglie è sempre più vicina a Fernandez?

Julieta non riesce a superare la violenza che ha subito dai Molero ed è caduta in uno stato di profondo abbattimento. La giovane è diventata insolitamente silenziosa, mentre Saul fatica a capire cosa le sia successo. Ignaro del fatto che i due siano stati uccisi da Carmelo e Don Berengario, Meliton continua le ricerche di Eustaquio e Lamberto Molero.

Un forestiero di nome Faustino va in giro chiedendo di Fe, la quale non appena lo vede corre a nascondersi nella sua bottega. Chi sarà mai? Intanto Francisca nota con suo grande dispiacere che Maria, Roberto, Beltran ed Esperanza hanno iniziato a comportarsi come una famiglia e tenta di correre ai ripari. Fernando, invece, vuole scoprire se per caso ci sono delle macchie nel passato di Roberto per screditarlo agli occhi della Castaneda. Ci riuscirà? Ricordiamo ai telespettatori che Il Segreto va in onda da lunedì a venerdì su Canale 5 a partire dalle 15.30.