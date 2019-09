Il Segreto, anticipazioni puntata 28 settembre: Elsa riceve una lettera di Alvaro nel giorno delle loro nozze

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano puntuali come sempre per raccontarci cosa succederà nella puntata di sabato 28 settembre 2019, che sarà trasmessa su Canale 5 alle 15.20. Nel corso di questo nuovo appuntamento con la soap spagnola vedremo Fernando costretto a lasciare in fretta e furia la villa per sfuggire all’ira di Francisca, mentre Elsa riceverà da Alvaro una misteriosa lettera nel giorno del loro matrimonio. Ma adesso scopriamo più in dettaglio la trama.

Dolores non si spiega come mai il giorno prima del suo matrimonio con Elsa, Alvaro si sia recato nella capitale. Impicciona come è, la moglie di Tiburcio chiede spiegazioni a Matias, il quale riferisce tutto a Consuelo, Marcela ed Elsa, innescando in ciascuna di loro una reazione.

Anticipazioni Il Segreto: Fernando fugge dalla Villa, Alvaro ha ingannato Elsa?

A quel punto, Elsa si trova costretta a confessare di avere mentito a tutti sulla reale condizione economica e di aver firmato ad Alvaro una procura che lo autorizza a vendere le sue proprietà immobiliari, ereditate dalla Laguna dopo la morte di suo padre, il compianto don Amancio. Dopo aver saputo la verità da Elsa, Consuelo e Marcela iniziano a dubitare della buona fede di Alvaro e pensano che il medico abbia escogitato tutto questo per mettere le mani sul patrimonio di Elsa.

Mauricio è costretto ad eseguire gli ordini della Montenegro, la quale ha ideato uno spietato piano per liberarsi una volta per tutte di Fernando. Fortunatamente il Mesia ha anticipato le mosse delle Signora ed è sfuggito all’agguato, facendo perdere le sue tracce. Intanto Prudencio vorrebbe lasciare la villa, ma Francisca lo obbliga a restare.

Il giorno del matrimonio, Elsa riceve il bouquet da sposa accompagnato da una misteriosa lettera da parte di Alvaro. Che la giovane stia per andare incontro ad un’amara sorpresa? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.