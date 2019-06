“Il Segreto” anticipazioni puntata 28 giugno: è guerra tra Elsa e Alvaro

Le anticipazioni de Il Segreto tornano più avvincenti che mai per svelarci cosa succederà nella puntata di venerdì 28 giugno 2019. Ricordiamo che le vicende dei nostri amici di Puente Viejo vanno in onda da lunedì al venerdì su Canale 5 alle 15.30. Ma adesso vediamo in dettaglio la trama.

L’impegno con cui Elsa si sta prendendo cura degli ammalati di varicella non passa inosservata a Zabaleta e agli occhi dei paesani. La cosa sta contribuendo infatti a ripulire l’immagine di Elsa, infangata dopo il recente aborto di Antolina. Fernando intanto si sta lentamente riprendendo e Raimundo vorrebbe assegnargli la gestione dei conti della Villa una volta che si è completamente ristabilito. Francisca, però, non capisce il perché di tanta indulgenza nei confronti del Mesia e ciò è motivo di discussione con il marito e la figlioccia Maria.

Anticipazioni Il Segreto: Julieta è stata rapita? Saul è preoccupato

Dato che Zabaleta non può occuparsi tutto il giorno degli ammalati, viene affiancato dal nuovo arrivato, il dottor Alvaro Fernandez. Fernandez si trova così a lavorare fianco a fianco con Elsa all’ospedale da campo. La Laguna, però, non è ben vista dal medico, che l’accusa di essere un’assassina di bambini.

Nel frattempo, Fernando riprende conoscenza ed è felice di vedere al suo capezzale Maria che si prende cura di lui. La Montenegro chiede perdono a Maria per tutto il male che le ha causato in passato. Intanto Julieta sta per sposarsi con Saul, ma sparisce improvvisamente. Gli amici pensano che la giovane si sia allontanata di sua volontà, ma l’Ortega la pensa diversamente. Alvaro ed Elsa continuano a punzecchiarsi a vicenda.

Antolina si aspetta che Isaac parta come le ha promesso, ma lui afferma di avere dei lavori da terminare. La sua risposta fa infuriare la Ramos. Intanto Fernando viene a sapere da Prudencio che Gonzalo sta tornando in paese. Cosa accadrà adesso? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.