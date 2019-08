Il Segreto, anticipazioni puntata 28 agosto: Gonzalo ama ancora Maria. Isaac geloso di Elsa

Le anticipazioni de Il Segreto tornano ad entusiasmarci con il racconto di quello che succederà nella puntata di mercoledì 28 agosto 2019, nel corso della quale vedremo Maria riceverà una lettera dal marito Gonzalo, il cui contenuto la turberà molto. Intanto Alvaro ed Elsa si scambiano il loro primo bacio, mentre Isaac sarà attanagliato dalla gelosa. Ma ora scopriamo più in dettaglio la trama.

Gonzalo invia a Maria una casa colma di regali per i figli. Al suo interno è presente anche una lettera. Nella lettera il Castro confessa alla moglie di essere ancora innamorato di lei. La cosa ovviamente scombussola non poco la Castaneda, mentre Roberto le dice che in nome di quello che prova per lei è disposto ad aspettarla. Cosa farà ora Maria? Che decide di ritornare con Gonzalo?

Anticipazioni Il Segreto: Raimundo consiglia a Fe di fuggire in America

Mauricio e Raimundo hanno finalmente rivelato agli amici la verità sulla sorte di Fe, in occasione della veglia funebre della donna. Faustino potrebbe però scoprire che Fe è ancora viva e ritornare a Puente Viejo per tentare nuovamente di ucciderla. Raimundo ha pensato ad una soluzione per permettere alla Perez di vivere una vita normale: le propone di stabilirsi in America, dove si trovano già Prado e Rosario. Accetterà Fe di vivere lontano dal suo amato Mauricio?

Tra Elsa e Alvaro le cose non potrebbero andare meglio: i due si sono scambiati il loro primo bacio, anche se il medico preferirebbe non ufficializzare la loro relazione, vivendo il momento. Nel frattempo, Isaac è sempre più geloso del rapporto tra Fernandez e la sua ex, e decide di affrontare Elsa. La Laguna lo invita a lasciarle vivere la sua vita, ma lui non pare riuscire ad accettarlo.

Intanto il sergente convoca Severo e Carmelo per comunicare loro la fine delle indagini e che molto probabilmente i Molero sono riusciti a sfuggire alla giustizia. Ricordiamo ai telespettatori che Il Segreto viene trasmesso da lunedì a venerdì su Canale 5 al consueto orario delle 15.30. Inoltre, viene riproposto in streaming tramite il sito e l’app di Mediaset Play.