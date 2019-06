“Il Segreto” anticipazioni puntata 27 giugno: Elsa si offre volontaria per aiutare gli ammalati

Le anticipazioni de Il Segreto tornano per stupirci con il racconto della trama della puntata di giovedì 27 giugno 2019. Ricordiamo ai fan che la soap spagnola va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle ore 15.30. Inoltre, è possibile rivedere tutti gli episodi in streaming sul sito e l’app di Mediaset Play. Ma adesso scopriamo insieme cosa sta per succedere ai nostri amici di Puente Viejo!

In paese, la varicella si sta diffondendo. Anche Marcela e la piccola Camelia l’hanno contratta ed ora si trovano a letto con la febbre alta. Per arginare la malattia, il dottor Zabaleta consiglia a Carmelo di far costruire un ospedale da campo.

Anticipazioni Il Segreto: Prudencio sta pedinando Julieta

Dato che Elsa non può ammalarsi perché ha contratto la varicella da bambina, chiede al sindaco di affidargli la gestione dell’ospedale. In questo modo potrà prendersi cura non solo di Marcela e Camelia, ma anche di tutti gli altri paesani ammalatisi. Intanto a Puente Viejo, tutti cercano di rendersi utili procurando viveri, lenzuola e medicine.

Dopo aver rischiato eroicamente la vita per salvare Esperanza e Beltran, Fernando si sta lentamente riprendendo e le sue condizioni sembrano essersi stabilizzate. Maria che gli è immensamente riconoscente si prende cura di lui. L’arrivo dei bambini ha portato alla Villa una ventata di allegria e gioia alla quale non è immune nemmeno Francisca, la quale pare come ringiovanita.

Nel frattempo, Prudencio ha iniziato a pedinare Julieta. Che sia lui l’autore dei messaggi intimidatori alla giovane? Julieta si sente in colpa per i suoi amici ammalati e vorrebbe rimandare il matrimonio con Saul. Gli amici, compreso Don Berengario la invitano però a pensare a sé stessa. Cosa deciderà la Uriarte? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.