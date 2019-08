Il Segreto, anticipazioni puntata 27 agosto: Fe è ancora viva!

Le anticipazioni de Il Segreto tornano a sorprenderci con il racconto della trama dell’episodio di martedì 27 agosto 2019. Questa puntata si preannuncia particolarmente interessante, perché verrà finalmente fatta luce sul mistero della morte di Fe, mentre Antolina scoprirà l’identità dell’uomo misterioso con cui suo marito Isaac stava parlando. Ma ora scopriamo più dettaglio che cosa ci aspetta.

Con un colpo di scena a sorpresa, Mauricio rivela a Raimundo che Fe è in realtà ancora viva e che lui con l’aiuto del dottor Alvaro, che ha redatto un finto certificato di morte, hanno messo in atto questa messinscena allo scopo di mettere in salvo la Perez da un nuovo tentativo di Faustino di ucciderla. Il Godoy chiede poi a Raimundo di mantenere in modo assoluto il riserbo, per non correre il rischio di venire scoperti.

Anticipazioni Il Segreto: Alvaro rivela ad Elsa di aver aiutato Fe

Elsa nota che Alvaro non è sufficientemente scosso dalla morte di Fe, nonostante sia stato proprio lui a prestarle le dovute per tentare di salvare. La Laguna decide perciò di chiedere spiegazioni al medico riguardo al suo strano comportamento. Alla fine, Alvaro confessa ad Elsa che la morte di Fe è solo una messinscena per salvarla dai suoi nemici e che lui ha deciso di aiutarla, redigendo un falso certificato di morte e mettendo così a rischio la sua carriera. Dopo che Alvaro ha rivelato la verità ad Elsa, la giovane inizierà a guardalo con occhi diversi. Che tra i due sia scoccata la scintilla?

Mentre tutti gli amici sono raccolti a piangere la perdita di Fe, Mauricio e Raimundo decidono di rivelare la verità sulla donna per non arrecare loro ulteriori sofferenze. Nel frattempo, Antolina vuole assolutamente sapere chi era lo sconosciuto con cui Isaac stava parlando con fare sospetto. Infine, l’astuta Ramos scopre che lo sconosciuto è in realtà un investigatore privato che il marito ha assunto per fare delle ricerche sul dottor Fernandez. Cosa succederà adesso?

Ricordiamo ai telespettatori che Il Segreto va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.30 circa. Inoltre, per chi volesse, è possibile rivedere tutti gli episodi in streaming sull’app e il sito di Mediaset Play.