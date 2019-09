Il Segreto, anticipazioni puntata 26 settembre: la partenza di Don Anselmo. Julieta vuole lasciare Puente Viejo

Cosa ne pensa l’autore

Gianluca Persano - Julieta è riuscita a vincere la depressione grazie al sostegno di Francisca. La Montenegro ha dimostrato in questa occasione il suo lato più umano, dimostrando così di non essere solo la donna cinica e spietata che tutti abbiamo imparato a conoscere nel corso della soap. Non ci resta che augurarci, che questo non sia un episodio isolato e che veramente Francisca possa diventare un personaggio più positivo.