Il Segreto, anticipazioni puntata 26 novembre: Francisca ordina a Mauricio l’uccisione di Adela e Irene

Le anticipazioni de Il Segreto sono pronte a svelarci cosa succederà nella puntata di martedì 26 novembre 2019, che sarà trasmessa come al solito su Canale 5 a partire dalle 16.20 circa. In questo nuovo avvincente episodio della nostra soap preferita vedremo Mauricio cercare di opporsi ai disegni criminali di Francisca, che dopo il ferimento della sua figlioccia Maria è ormai fuori controllo. Desiderosa di vendetta, la donna darà infatti al Godoy un ordine terribile, al quale lui cercherà di opporsi con tutte le sue forze e che ora stiamo per scoprire!

Maria ha perso l’uso delle gambe a causa dell’attentato alla villa. A causa della sua condizione, la Castaneda è entrata in uno stato di profonda depressione, che l’ha spinta persino a desiderare la morte. Nel frattempo, cresce il desiderio di vendetta di Francisca contro colui che ritiene il solo responsabile delle sofferenze della sua figlioccia: Severo Santacruz. Ella, infatti, ha già ordinato a Mauricio l’uccisione dell’imprenditore.

Anticipazioni Il Segreto: Francisca prova a vincere le resistenze di Mauricio

La cosa non pare però sufficiente a placare la sua ira, tanto che Francisca fa due altri nomi a Mauricio: quello della moglie di Santacruz, Irene; e quello della moglie Carmelo, Adela. Infatti, la Montenegro ritiene che colpendo Severo e il suo fraterno amico Carmelo nei loro affetti più cari, i due precipiteranno in uno stato di tale abbattimento morale, che poi sarà più facile per lei liberarsi di loro.

Mauricio resta sconvolto di fronte alla crudeltà raggiunta dalla sua Padrona e per la prima volta si rifiuta di ubbidirle. Infatti, il capomastro dice a Francisca che non ha intenzione di agire contro Severo, almeno finché non sarà provata con assoluta certezza la sua colpevolezza nell’attentato alla Villa.

La Montenegro però cerca di convincerlo asserendo che così facendo farà la cosa giusta. Sarà dunque Mauricio a togliere la vita ad Irene e Adela? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.