Il Segreto, anticipazioni puntata 26 luglio: Carmelo e Don Berengario uccidono i Molero

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano più avvincenti che mai a raccontarci cosa accadrà nella puntata di venerdì 26 luglio 2019, che vedrà Carmelo e Don Berengario costretti a uccidere i Molero per salvare la vita di Julieta. Intanto Elsa confessa il suo segreto ad Alvaro, mentre Fernando non tollera più la presenza di Roberto. Ma ora scopriamo più in dettaglio la trama!

Messisi in cerca di Julieta, Carmelo e Don Berengario la ritrovano in compagnia di Lamberto ed Eustaquio. Quando il Leal capisce ciò che hanno fatto, spara un colpo in testa ad Eustaquio, uccidendolo. A quel punto, Lamberto cerca di uccidere Carmelo per vendicare il padre, ma Don Berengario lo colpisce alle spalle, salvando la vita del sindaco. In seguito, Lamberto muore a cause delle gravità delle ferite riportate.

Anticipazioni Il Segreto: Julieta non vuole si sappia che è stata violentata

Elsa rivela ad Alvaro di essere ancora in possesso dell’eredità di suo padre Amancio, ma di aver nascosto a tutti la verità al fine di restare a Puente Viejo per smascherare Antolina. Fernandez le promette che manterrà il suo segreto. Julieta supplica Carmelo e Don Berengario di non raccontare a nessuno che è stata violentata dai Molero. Ottenuto il consenso del religioso, Carmelo occulta i cadaveri di Eustaquio e Lamberto, poi sparge in giro la voce che i due sono fuggiti.

Alvaro accetta l’offerta del sindaco è diviene il nuovo medico di Puente Viejo, anche se Elsa ci tiene a fargli sapere che non potrà esserci nulla tra loro, perché innamorata di Isaac. Intanto alla villa, le crisi isteriche di Fernando aumentano a dismisura a causa dell’amicizia “intima” tra Roberto e Maria. Il Mesia decide così di agire per allontanare i due. Cosa escogiterà?

Il nostro appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto finisce per ora qui. Ricordiamo che la soap spagnola va in onda su Canale 5 da lunedì al venerdì al consueto orario delle 15.30 ed è anche possibile rivedere tutti gli episodi sull’app e il sito di Mediaset Play.