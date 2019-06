“Il Segreto” anticipazioni puntata 26 giugno: un’epidemia a Puente Viejo

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano più sorprenderti che mai per raccontarci cosa ci aspetta nell’episodio di mercoledì 26 giugno 2019. Ricordiamo ai telespettatori che la soap va in onda da lunedì a venerdì su Canale 5 alle 15.30. Inoltre, è possibile rivedere tutte le puntate sull’app e il sito di Mediaset Play. Ma ora scopriamo in dettaglio la trama.

Fernando si riprede e salva Beltran ed Esperanza, che erano rimasti intrappolati in una grotta. La salute del Mesia è però decisamente compromessa a causa della caduta e del troppo freddo preso, che gli ha procurato un danno ai polmoni. Ce la farà a salvarsi? Intanto Francisca accoglie alla Villa i figli di Maria, comportandosi da perfetta bisnonna.

Anticipazioni Il Segreto: Camelia e Marcela si ammalano di varicella

È la notte di Capodanno, ma nessuno ha voglia di festeggiare: il virus della varicella si sta diffondendo per Puente Viejo e la situazione si fa sempre più allarmante. Marcela e la piccola Camelia hanno la febbre alta e Zabaleta, dopo averle visitate, afferma che anche loro hanno contratto la malattia.

Il medico mette poi al corrente Carmelo sul fatto che in paese è scoppiata una vera e propria epidemia e gli consiglia di costruire al più presto un ospedale da campo, dove portare tutte le persone contagiate. Nel frattempo, Elsa non sa se accettare il denaro che Consuelo le vuole regalare, dopo che la Laguna ha espresso il desiderio di lasciare la cittadina.

Saul è convinto che Prudencio stia tramando per far saltare il suo matrimonio con Julieta. In un duro confronto il maggiore degli Ortega ha intimato al fratello di stare alla larga da lui e dalla sua promessa sposa. Ma sarà veramente Prudencio l’autore delle azioni intimidatorie nei confronti della sua ex moglie? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro nuovo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.