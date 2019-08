Il Segreto, anticipazioni puntata 26 agosto: Mauricio dà la notizia che Fe è morta

Le anticipazioni de Il Segreto sono pronte a rivelarci cosa ci aspetta nella puntata di lunedì 26 agosto 2019, nel corso della quale assisteremo alla morte della povera Fe per mano del criminale Faustino, mentre Mauricio annuncerà la brutta notizia al paese. Intanto i rapporti tra Antolina e Isaac saranno sempre più pessimi, mentre Elsa noterà uno strano comportamento da parte di Alvaro. Ma adesso scopriamo più in dettaglio la trama.

Dopo che Fe è stata ferita da Faustino, Mauricio la porta immediatamente al dispensario, ma le sue condizioni appaiono subito molto gravi. A nulla valgono le cure del dottor Alvaro: Fe spirerà infatti poco dopo. I rapporti tra Antolina e Isaac si fanno intanto sempre più burrascosi per via della gelosia della donna, che non gradisce per niente che il marito lavori fianco a fianco al dispensario insieme ad Elsa. Come se non bastasse, la Ramos vede il marito confabulare con uno sconosciuto e crede che le stia nascondendo qualcosa.

Anticipazioni Il Segreto: Julieta apprende con dolore della morte di Fe

Carmelo cerca di mettersi d’accordo con Don Berengario su una versione comune da dare agli inquirenti riguardo all’improvvisa sparizione di Eustaquio e Lamberto Molero. La cosa non si preannuncia però affatto facile per via delle remore morali del religioso, il quale sta vivendo un vero e proprio dramma interiore dopo aver posto fine alla vita di Lamberto.

Mauricio comunica agli abitanti di Puente Viejo la tragica notizia della morte di Fe. Meliton vorrebbe denunciare l’accaduto alla Guardia Civile, ma il Godoy stranamente si rifiuta dicendo di voler concentrarsi su come dare una degna sepoltura a Fe. Subito dopo, il capomastro ottiene da Francisca alcuni giorni di permesso per preparare il funerale.

Saul non sa come dire della morte di Fe a Julieta, ancora scossa per ciò che ha subito dai Molero. Quando Saul trova il modo di dirglielo, la sua reazione è dolorosa. Intanto Elsa nota che Alvaro non è sufficientemente turbato dalla morte di Fe, nonostante sia stato proprio lui a prestarle soccorso. Che il medico stia nascondendo qualcosa? Ricordiamo che Il Segreto va in onda da lunedì al venerdì su Canale 5 alle 15.30 circa.