Il Segreto, anticipazioni puntata 25 settembre: Alvaro continua a prendersi gioco di Elsa

Le anticipazioni de Il Segreto tornano a farci compagnia con il racconto della trama dell’episodio di mercoledì 25 settembre 2019, che sarà trasmesso su Canale 5 alle 16.30. Nel corso di questo nuovo entusiasmante appuntamento con la soap spagnola assisteremo al saluto di Don Anselmo ai suoi amici, prima di intraprendere un lungo percorso spirituale. Intanto Elsa sarà impegnata con i preparativi del matrimonio, mentre Alvaro dimostrerà di pensare a tutt’altro. Ma ora scopriamo più in dettaglio cosa ci aspetta.

Dopo aver parlato con il vescovo, Don Anselmo ha deciso di intraprendere un lungo ritiro spirituale lontano da Puente Viejo, allo scopo di ritrovare la sua fede, entrata profondamente in crisi dopo il suo tentativo di suicidio. Prima di partire, il prete decide di salutare tutti i suoi amici e promette loro che questo non sarà un addio, ma bensì un arrivederci.

Il Segreto: Cifuentes perquisisce le case di Carmelo e Don Berengario

Convinto che Don Berengario e Carmelo sappiano più di quanto dicono sulla morte dei Molero, il sergente Cifuentes decide di perquisire casa del sindaco, quella di Don Berengario e la sacrestia. La situazione si fa dunque incandescente e i due temono che la verità possa venire fuori da un momento all’altro.

Tiburcio è preoccupato per la fuga del leone Pancho. Il marito di Dolores cerca aiuto per ritrovare il felino, ma nessuno pare disposto a dargli una mano. Nel frattempo, Elsa è affaccendata nei preparativi per il suo matrimonio con Alvaro. L’unico che sembra importagliene di meno è proprio Alvaro, il quale è preso da ben altri pensieri: mettere le mani sul patrimonio della Laguna. Riuscirà Elsa a scoprire prima che sia troppo tardi l’infido inganno del dottore?

Ricordiamo ai telespettatori che Il Segreto va in onda da lunedì 23 a venerdì 27 settembre su Canale 5 alle 16.10, mentre sabato 28 settembre alle 15.10. Il martedì invece abbiamo l’appuntamento con il serale su Rete 4 a partire dalle 21.25 circa. Inoltre è sempre possibile rivedere tutti gli episodi tramite il sito e l’app di Mediaset Play.