Il Segreto, anticipazioni puntata 25 luglio: Julieta violentata e umiliata dai Molero

Le anticipazioni de Il Segreto sono pronte a svelarci cosa accadrà nella puntata di giovedì 25 luglio 2019, nel corso della quale vedremo che purtroppo la povera Julieta sarà violentata dai Molero, mentre Francisca cercherà di aizzare Fernando contro Roberto allo scopo di liberarsi di lui. Inoltre, Alvaro racconterà ad Elsa un terribile segreto del suo passato. Ma adesso scopriamo più in dettaglio la trama.

Dopo che Elsa le ha raccontato la verità sul pestaggio, Dolores si sente in colpa per aver accusato ingiustamente Alvaro di essere un malfattore. Per rimediare, la donna va in giro dipingendo il medico come un vero e proprio eroe.

Anticipazioni Il Segreto: Alvaro ha sofferto per il suicidio della fidanzata Chiara

Francisca vuole servirsi della gelosia di Fernando nei confronti di Roberto per liberarsi del cubano. A tal motivo, la donna chiede apertamente al Mesia se intende fare qualcosa per impedire che Maria e Roberto si avvicinino ulteriormente.

Mentre e intenta a raccogliere ingredienti per una torta nel bosco, Julieta vede Eustaquio e Lamberto Molero avvicinarsi a lei minacciosi. Purtroppo, i due si accaniscono contro la Uriarte violentandola senza pietà. Riuscirà Julieta a salvarsi dopo la terribile umiliazione che ha subito da parte dei Molero? Preoccupato, Saul chiede intanto a Prudencio se per caso centri qualcosa con l’improvvisa scomparsa della sua amata, ma lui nega.

Alvaro rivela ad Elsa che ha paura di innamorarsi di lei perché in passato ha sofferto molto per il suicidio della sua fidanzata Chiara. Quando scopre quello che la Laguna ha fatto per lui per mettere a tacere i pettegolezzi di Dolores, il medico vorrebbe raccontare a tutti che è stata proprio Elsa ha dargli il denaro per estinguere il suo debito con l’usuraio, ma lei lo prega di non farlo. Cosa accadrà adesso? Per saperlo, non ci rimane che darci appuntamento con le prossime anticipazioni de Il Segreto.