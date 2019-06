“Il Segreto” anticipazioni puntata 25 giugno: Fernando salva i figli di Maria

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano puntuali per raccontarci la trama dell’episodio di martedì 25 giugno 2019. Ricordiamo ai fan che la nostra soap preferita viene trasmessa su Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.30. Inoltre, è possibile rivedere tutte le puntate sul sito e l’app di Mediaset Play. Ma adesso scopriamo in dettaglio che cosa ci aspetta!

Dopo aver trovato il suo vestito da sposa fatto a pezzi, Julieta vorrebbe rimandare il matrimonio con Saul. Intanto Antolina è felice perché Isaac le ha fatto un regalo: parlando con Marcela, la Ramos le dice che nonostante la perdita del bambino è contenta perché finalmente il Guerrero si sta impegnando nel matrimonio.

Anticipazioni Il Segreto: Fernando rischia la propria vita per i bambini

Non sopportando di vedere il suo ex felice accanto ad Antolina, Elsa vorrebbe lasciare Puente Viejo, ma Consuelo tenta di convincerla a rimanere. Viene ritrovata l’auto con a bordo i cadaveri dell’autista e della bambinaia, ma dei figli di Maria non c’è traccia. Mauricio si mette subito a capo delle ricerche per scoprire che fine hanno fatto Esperanza e Beltran, ma non accetta l’aiuto del comune.

Disubbidendo all’ordine di Francisca, Fernando si precipita sul luogo dell’incidente in compagnia di Prudencio. Il Mesia è deciso a salvare a tutti i costi i bambini ed il primo a trovare una traccia: la scarpetta di Esperanza. I due scoprono poi una grotta all’interno di un dirupo, dove potrebbero essersi rifugiati i bambini. Fernando, però, si scorge troppo e precipita, finendo per perdere i sensi. Quando rinviene si avventura nella caverna e scopre che effettivamente Esperanza e Beltran si trovano lì.

Nonostante le ferite riportate, Fernando riesce tra mille difficoltà a tirare fuori dalla caverna i figli di Maria e a salvarli, ma crolla al suolo sfinito dopo il suo eroico gesto. Intanto la sua salute sembra irrimediabilmente compromessa a causa della caduta e del troppo freddo preso, che gli ha danneggiato i polmoni. Riuscirà a salvarsi? Per saperlo, non ci rimane che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.