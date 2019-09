Il Segreto, anticipazioni puntata 24 settembre: Raimundo e Don Berengario impediscono a Don Anselmo di uccidersi

Le anticipazioni de Il Segreto sono pronte per raccontarci la trama della puntata di martedì 24 settembre 2019, in onda alle 16.10 su Canale 5. Durante questo nuovo ed entusiasmante appuntamento con la nostra soap preferita vedremo Raimundo e Don Berengario riuscire ad evitare una tragedia, impedendo a Don Anselmo di togliersi la vita. Inoltre, vedremo Antolina andare su tutte le furie dopo aver saputo dell’intenzione di Alvaro ed Elsa di stabilirsi a Puente Viejo una volta divenuti marito e moglie. Ma ora scopriamo meglio cosa ci aspetta.

Sentendosi in colpa per aver messo nei guai Don Berengario e Carmelo con le sue dichiarazioni al sergente, Don Anselmo tenta al culmine di una grave crisi di coscienza di togliersi la vita. Fortunatamente Don Berengario e Raimundo intervengono in tempo per salvare l’amico e lo convincono a desistere dal suo proposito suicida.

Il Segreto: Maria e Roberto costretti a sopportare le maldicenze dei paesani

A causa di ciò che è successo, Don Anselmo sente la necessità di parlare con il vescovo, così Raimundo gli prepara l’automobile ed un autista per il viaggio. Nel frattempo, il compratore interessato alla proprietà di Elsa accetta la cifra richiesta dalla giovane e l’affare va in porto.

Isaac rimprovera Antolina per quanto capitato con Marcela e invita la moglie a chiederle scuse, dicendole che Marcela è l’unica amica che aveva in paese. Roberto e Maria decidono di non rispondere alle provocazioni e di aspettare che le maldicenze dei paesani sul cubano si esauriscano col tempo.

Andata a scusarsi con Marcela, Antolina viene a sapere che Elsa e Alvaro hanno intenzione di rimanere a Puente Viejo dopo le nozze e fuori di sé minaccia il dottore di raccontare ad Elsa chi è lui in realtà e quali sono le sue vere intenzioni. Come reagirà Alvaro di fronte a queste minacce della Ramos? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni giornaliere de Il Segreto.