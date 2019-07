Il Segreto, anticipazioni puntata 24 luglio: Fernando sempre più geloso di Roberto

Le anticipazioni de Il Segreto sono tornate per stupirci con il racconto della trama della puntata di mercoledì 24 luglio 2019, nel corso della quale vedremo Fernando cercare di nascondere a Maria la sua gelosia nei confronti di Roberto, mentre Elsa metterà a tacere le falsità fatte circolare da Dolores sul conto di Alvaro.

Ricordiamo ai telespettatori che la soap con protagonisti gli abitanti di Puente Viejo va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì al solito orario delle 15.30. Inoltre, è possibile rivedere tutti gli episodi sul sito e l’app di Mediaset Play. Ma adesso scopriamo più in dettaglio che cosa ci aspetta.

Anticipazioni Il Segreto: Elsa mette a tacere Dolores

A causa della bevanda per l’amnesia venduta dai Miranar, i paesani iniziano a ricordare i brutti episodi del passato e ad attaccarsi a vicenda: Tiburcio prova a riportare la calma, ma senza riuscirci.Carmelo è estremamente preoccupato per Adela. La moglie, infatti, ha accusato un improvviso malore per via delle schegge della pallottola che in passato Basilio le ha sparato e che potrebbero ucciderla da un momento all’altro. Il Leal spera intanto in un miracolo. Riuscirà la povera Adela a salvarsi?

Mentre in paese circolano pettegolezzi su Roberto e Maria, Fernando è sempre più geloso del cubano, ma cerca di non farlo vedere. Purtroppo, a causa di Dolores si parla male in paese anche di Alvaro: Elsa la metterà subito a tacere, raccontandogli la verità sul perché il medico è stato malmenato.

Intanto, Antolina ed Isaac non fanno altro che discutere tra di loro. Su consiglio del suo amico Matias, il Guerrero si scusa con la moglie e le propone di fare una passeggiata. Il destino vuole che anche la Laguna e Alvaro abbiano avuto la medesima idea. Cosa succederà adesso? Per saperlo, non ci resta che darci appuntamento, sempre su queste pagine, alle prossime anticipazioni de Il Segreto.