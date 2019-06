“Il Segreto” anticipazioni puntata 24 giugno: parte la corsa disperata per salvare i figli di Maria

Le anticipazioni de Il Segreto sono pronte a svelarci cosa ci aspetta nella puntata di lunedì 24 giugno 2019. Ricordiamo ai telespettatori che la nostra soap preferita va in onda da lunedì a venerdì su Canale 5 a partire dalle 15.30. Sarà, inoltre, possibile rivedere tutte le puntate sul sito e l’app di Mediaset Play. Ma ora scopriamo in dettaglio la trama!

Mentre si trova in compagnia di Francisca, Maria riceve una telefonata dal sergente che la informa che l’auto su cui viaggiano i suoi figli ha avuto un pauroso incidente. Pare infatti che il veicolo sia uscito fuori strada a causa di una frana e se ne siano perse le tracce. Le due donne sono preoccupatissime.

Anticipazioni Il Segreto: Julieta vuole rimandare le nozze con Saul

Francisca ordina immediatamente a Mauricio di organizzare una squadra per avviare le ricerche di Esperanza e Beltran. Anche Fernando vorrebbe partecipare, ma la Montenegro gli vieta categoricamente di andare con il capomastro. La paura si trasforma in disperazione, quando vengono rinvenuti i cadaveri dell’autista e della bambinaia. Dei bambini, però, non c’è traccia e Maria continua a sperare che i suoi figli siano ancora vivi.

Contravvenendo l’ordine della Signora, Fernando si reca in compagnia di Prudencio a cercare i figli di Maria. I due trovano in un dirupo una grotta dove potrebbero aver trovato rifugio i bambini. Purtroppo, Fernando si scorge troppo e cade, finendo per perdere i sensi.Saul teme che suo fratello Prudencio stia tramando per impedirgli di sposarsi con Julieta.

Intanto dopo lo scialle imbrattato di pece, la Uriarte rinviene il suo abito da sposa fatto a pezzi. La giovane ha quindi la conferma che qualcuno vuole farle del male. Spaventa, Julieta vorrebbe rimandare il matrimonio con Saul. Cosa succederà ora? Per saperlo, non ci rimane che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.