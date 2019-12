Il Segreto, anticipazioni puntata 24 dicembre: Antolina grida in faccia il suo disprezzo ad Isaac, prima di sparargli

Le anticipazioni de Il Segreto sono pronte a sorprenderci con il racconto della trama della puntata di martedì 24 dicembre 2019, in onda su Canale 5 alle ore 16.10 circa. Nel corso di quest’ultimo appuntamento, prima della pausa per la festività natalizia, vedremo Raimundo far visita a Maria, mentre Antolina attuerà un perfido piano per vendicarsi di Isaac. Ma, adesso scopriamo insieme meglio cosa ci aspetta.

Dori Vilches si dimostra ben presto una donna cinica e severa: questa sta sottoponendo infatti Maria ad una terapia riabilitativa molto dolorosa, senza dimostrare la benché minima comprensione per la situazione della poveretta. Al tempo stesso, la sintonia di Fernando con l’infermiera appare sempre più evidente. Nel frattempo. Raimundo, venuto a sapere dell’arrivo di Dori, decide di recarsi da Fernando per conoscerla e sincerarsi che sua nipote Maria stia bene.

Anticipazioni Il Segreto: Antolina decisa a chiudere i conti con Isaac

Antolina invita Isaac ad un incontro in luogo isolato. Nonostante non si fidi di lei, il Guerrero decide comunque di presentarsi all’incontro, non prima di aver messo al sicuro Elsa alla locanda di Marcela e Matias. Il luogo scelto dalla Ramos è una landa isolata nei pressi di un dirupo.

Quando Isaac si presenta davanti ad Antolina, questa è fuori di sé e decisa a vendicarsi di lui.All’improvviso, la Ramos gli punta contro la pistola che ha rubato dalla locanda dei Miranar, e gli dice di aver fatto qualunque cosa per conquistarlo, ma lui gli ha sempre preferito Elsa. Poi decide di portare a termine il suo piano.

Così, dopo avergli gridato in faccia tutto il suo disprezzo, Antolina si appresta ora a porre fine alla vita del suo ex marito. Cosa succederà adesso? Riuscirà Isaac a salvarsi dalla follia della Ramos? Lo scopriremo nel prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.