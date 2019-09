Il Segreto, anticipazioni puntata 23 settembre: Francisca incoraggia Julieta a reagire. Don Anselmo in crisi

Le anticipazioni de Il Segreto sono pronte a svelarci nuovi e importanti colpi di scena per quanto riguarda la puntata di lunedì 23 settembre 2019, che sarà trasmessa su Canale 5 alle 16.10 circa. Nel corso di questo appuntamento con la soap spagnola vedremo infatti Francisca recarsi inaspettatamente da Julieta per esprimerle tutta la sua vicinanza. Intanto Alvaro ed Elsa inizieranno a fare progetti sul futuro, mentre Don Anselmo subirà una profonda crisi di coscienza. Ma ora scopriamo più approfonditamente la trama.

Mentre Antolina prova ad insinuare dei dubbi sul matrimonio di Marcela, Alvaro ed Elsa si comportano sempre più come una coppia: i due iniziano a fantasticare su come sarà la loro vita da sposati, e stanno pensando anche di costruire una casa a Puente Viejo, nella quale fare crescere il loro futuri figli. Intanto la Ramos ignora, che contrariamente a quello che era il loro accordo, il medico intende rimanere con Elsa in paese.

Anticipazioni Il Segreto: Don Anselmo vuole uccidersi?

Venuta a conoscenza del dramma di Julieta, Francisca prova sorprendentemente pietà per quella che era la sua peggiore nemica e decide di andare a trovarla. Trovandola in uno stato penoso, la Montenegro prova a farla reagire, raccontandole tutti i torti che ha dovuto subire nel corso della sua vita. Tutto questo porta Julieta finalmente a reagire e a voltare pagina.

Don Anselmo ha dato al sergente Cifuentes una versione completamente opposta a quella di Carmelo sui fatti riguardanti la liberazione di Julieta, ed in questo modo ha messo nei guai sia il sindaco che Don Berengario. Infatti, Cifuentes è convinto che i due abbiano a che fare con l’uccisione di Eustaquio e Lamberto Molero.

Sentendosi in colpa per aver aggravato la posizione dei suoi amici con il sergente, Don Anselmo attraverserà una profonda crisi di coscienza, la quale porterà addirittura il buon vecchio parroco di Puente Viejo a commettere una follia. Che Don Anselo voglia uccidersi? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.