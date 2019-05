Il Segreto, anticipazioni puntata 23 maggio: Maria vuole scoprire la verità su Fernando

Le anticipazioni de Il Segreto sono pronte a svelarci la trama dell’episodio di giovedì 23 maggio 2019, che sarà trasmessa su Canale 5 alle 16.30. Inoltre, i fan più appassionati potranno rivedere questa puntata in streaming sul sito o l’app di Mediaset Play. Ma scopriamo ora che cosa ci aspetta!

A Punte Viejo circolano delle banconote false. Il tutore della legge Meliton si trova all’emporio di Dolores, quando si imbatte in alcuni di questi biglietti falsi ed immediatamente li sequestra. La moglie di Tiburcio è disperata non solo per il mancato guadagno, ma anche perché teme di passare come una truffatrice davanti agli occhi dei paesani. Nel frattempo, Meliton deve portare via le banconote sequestrate, ma Dolores cerca di impedirglielo. In seguito, la donna tenta di rifilarne alcune ai vicini, con il rischio di peggiorare la sua situazione.

Anticipazioni Il Segreto: Elsa viene minacciata da Antolina

Quando Antolina sorprende Isaac in compagnia di Elsa, lui si giustifica dicendo che stava solo cercando di tranquillizzare la sua ex, preoccupata per le proprie condizioni di salute. Le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano che Antolina finge di crederci, ma una volta sola non esita a minacciare pesantemente la Laguna. Dato però che tutti sono preoccupati per Elsa, Antolina la costringe ad andare in giro per il paese, per dimostrare che non è affatto ammalata. Nonostante sia debole, la giovane finisce per cedere alle pressioni della perfida biondina.

Maria è allarmata dal cambiamento di Fernando nei suoi confronti. La giovane ha paura di essere stata scoperta, ma non può approfondire troppo la cosa per non tradirsi. Dal canto suo, anche il Mesia è costretto a sorvolare sull’argomento per non destare sospetti nella sua interlocutrice.

Tra poco però Fernando dovrebbe partire per un viaggio di affari e la Castaneda potrebbe approfittare di questa occasione per scoprire che cosa gli sta nascondendo il suo ex coniuge. Il nostro appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto per il momento finisce qui, non ci resta che salutarci in attesa di nuove succulente novità, in arrivo da Puente Viejo.