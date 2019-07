Il Segreto, anticipazioni puntata 23 luglio: Alvaro confessa ad Elsa di amarla

Le anticipazioni de Il Segreto tornano puntuali per rivelarci la trama dell’episodio di martedì 23 luglio 2019, in cui vedremo Fernando folle di gelosia a causa di Roberto, mentre Alvaro rivelerà ad Elsa di essersi innamorato di lei. Ma adesso scopriamo più in dettaglio cosa ci aspetta!

Dopo aver deciso di interrompere la loro collaborazione a causa del diverso modo di intendere il lavoro del giornalista, Anacleto ci ripensa e chiede ad Irene di ritornare a lavorare per lui, promettendola che d’ora in avanti potrà firmare gli articoli con il suo nome.

Anticipazioni Il Segreto: Fernando sempre più geloso di Roberto

Dopo l’addio di Gonzalo e aver rischiato la propria vita per salvare per salvare i suoi figli, Fernando pareva essere finalmente sul punto di far breccia nel cuore di Maria. La Castaneda aveva infatti iniziato a guardarlo con occhi diversi e i due sembravano decisamente sul punto di diventare una coppia. L’improvviso arrivo di Roberto Sanchez alla villa ha però scombussolato i piani del Mesia.

Il cubano ha dimostrato fin da subito di essere in grande confidenza con figlioccia di donna Francisca e con i suoi figli, tanto che Beltran ed Esperanza lo chiamano addirittura zio. Come c’era da aspettarsi, la cosa ha fatto diventare rosso dalla gelosia Fernando, che è costretto ancora una volta a vedere Maria rivolgere le sue attenzioni ad un altro uomo. Intanto Roberto è riuscito a conquistarsi anche la simpatia del fratello della Castaneda, Matias, e di sua moglie Marcela.

Mentre Alvaro confessa ad Elsa di aver paura di restare a Puente Viejo perché ha scoperto che si sta innamorando di lei, Dolores viene a sapere del pestaggio e inizia a spargere in giro la voce, insinuando che il medico sia un criminale. Infine, Antolina ed Isaac hanno l’ennesimo confronto a causa di Fernandez ed Elsa. Cosa accadrà ora? Ricordiamo ai fan che Il Segreto va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì a partire dalle 15.30.