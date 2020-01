Il Segreto, anticipazioni puntata 23 gennaio: Elsa ed Isaac accettano di incontrare Alvaro

Un nuovo episodio de Il Segreto è previsto per giovedì 23 gennaio 2020, nella fascia oraria che va dalle 16.30 alle 17.10 circa. La soap spagnola, ideata dalla mente dell’autrice Aurora Guerra, va in onda tutti i giorni sulla rete Mediaset di Canale 5, ad esclusione del sabato.

Le anticipazioni ci dicono che l’incontro con Ana non porta purtroppo a Prudencio alcuna informazione utile per scoprire il segreto di Lola. Anna fa intendere però all’Ortega che la sorella ha molto sofferto in passato per via del padre. A quel punto, Prudencio decide di continuare le sue indagini per arrivare finalmente a scoprire la verità sulla sua amata.

Anticipazioni Il Segreto: Maria disubbidisce a Zabaleta

Isaac ed Elsa hanno coronato il loro sogno d’amore e dopo mille peripezie sono riusciti finalmente a sposarsi. Mentre progettano il loro futuro insieme, ecco che la Laguna riceve una lettera da parte di una sua vecchia conoscenza: il dottor Alvaro Fernandez. L’ex complice di Antolina, infatti, dopo essersi detto pentito per il male che le ha fatto, invita Elsa ad incontrarlo a Madrid, per poterle chiedere perdono di persona.

Passata la sorpresa iniziale, Elsa condivide immediatamente, come giusto che sia, la notizia con suo marito Isaac. Entrambi sono molto sorpresi di questa iniziativa di Fernandez. Dal canto suo, il Guerrero dice ad Elsa che dovrà essere lei a prendere una decisione e che qualunque cosa sceglierà, lui la appoggerà. Dopo averci riflettuto a lungo, Elsa accetta di vedere cosa ha da dirle il medico, ma lo farà facendosi accompagnare da Isaac. I due sposi si accingono dunque a lasciare Puente Viejo per incontrarsi con Alvaro.

Nonostante Zabaleta le abbia sconsigliato di non insistere con gli esercizi riabilitativi per non sforzare la colonna vertebrale, Maria ha deciso di continuare nella speranza che le cure di Dori Vilches per quanto dolorose l’aiutino finalmente a riacquistare l’uso delle gambe. Di fronte all’incoscienza della Castaneda, il dottor Zabaleta è costretto così a far intervenire suo fratello Matias. Riuscirà Matias a far capire a Maria il rischio a cui va incontro? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.