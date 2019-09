Il Segreto, anticipazioni puntata 22 settembre: Antolina è gelosa di Elsa. Don Berengario e Carmelo nei guai

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano puntuali per svelarci cosa avverrà nella puntata di domenica 22 settembre 2019 che andrà in onda su Canale 5 a partire dalle 16.30. Durante questo nuovo appassionante episodio della soap assisteremo alla gelosia di Antolina di fronte al fatto che Elsa sta per convolare felicemente a nozze con Alvaro, mentre Raimundo si sentirà in colpa per quello che è successo a Julieta. Ma adesso scopriamo più in dettaglio la trama.

Meliton continua ad essere triste per non essere riuscito a vincere il concorso annuale come migliore tutore dell’ordine della regione. Per risollevarlo su di morale, Tiburcio e gli altri consegnano al giovane un diploma ed una medaglietta. Basterà questo per far ritornare il sorriso a Meliton?

Anticipazioni Il Segreto: Cifuentes scopre la verità? Maria e Roberto felici

Antolina è gelosa di Elsa, la quale sia avvia felice a sposarsi con Alvaro. Alla Ramos infatti non va giù che la sua nemica viva spensierata la sua storia d’amore con il dottore, mentre il suo matrimonio con Isaac è un completo disastro. Roberto e Maria stanno per trasferirsi nella loro nuova casa, che hanno scelto vicino alla Villa di Francisca. Mentre Maria ha in mente tante idee per rendere più felice la sua convivenza con il cubano, questo ultimo cerca di non farle mancare niente, assecondandola in tutto.

Non potendo mentire, Don Anselmo dà al sergente Cifuentes una versione sulla liberazione di Julieta dai Molero completamente diversa da quella data in precedenza da Carmelo. Si complica quindi la situazione per il sindaco e Don Berengario che temono di essere scoperti dal sergente.

Cosa accadrà adesso? Ricordiamo ai telespettatori che Il Segreto viene trasmesso dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 16.10 e il sabato alle 15.10. Infine, il serale va in onda su Rete 4 a partire dalle 21.30 circa, inoltre è possibile rivedere tutte le puntate in streming sull’app e il sito di Mediaset Play.