Il Segreto, anticipazioni puntata 22 maggio: Isaac preoccupato per Elsa

Le anticipazioni de Il Segreto tornano puntuali come sempre per raccontarci la trama dell'episodio di mercoledì 22 maggio 2019, in onda su Canale 5 alle 16.30.

Isaac teme che Elsa si sia spinta troppo oltre e vorrebbe raccontare tutta la verità sul piano. Il Guerrero consiglia inoltre ad Elsa di ricoverarsi, ma lei non pare volerlo ascoltare. Intanto che i due discutono, ecco che sopraggiunge Antolina: questa vede il suo sposo e la Laguna con un fare molto intimo e naturalmente si insospettisce. Nel frattempo, Marcela scopre che Elsa è stata alla locanda e che Consuelo e Matias non le hanno detto niente. Ella pretende quindi da loro che le raccontino la verità.

Anticipazioni Il Segreto: tensione tra Maria e Fernando

Fernando ha trovato dei documenti, nascosti nella cassaforte della villa, che provano che Maria e Gonzalo l’hanno ingannato riguardo alla sorte dei loro bambini. Egli ha deciso comunque di non rivelarle niente, ma è turbato perché ha paura che i due vogliano consegnarlo alle autorità. La Castaneda si accorge del cambiamento del Mesia nei suoi confronti: lui ha iniziato a farle dei discorsi molto strani e teme di essere mascherata da un momento all’altro.

La giovane decide poi di parlargli per scoprire che cosa ha scoperto veramente e quali siano le sue intenzioni: quando Maria gli chiede se sia arrabbiato, Fernando però nega spudoratamente. Che stia tramando qualcosa a sua insaputa?

Pilar comunica a Julieta che tutte le famiglie di Las Lagunas hanno accettato di denunciare i Molero, eccetto una. Ella decide perciò di recarsi da queste persone, per convincere anche loro a collaborare. Quando la Uriarte si reca sul posto trova però una situazione molto complicata: una donna sola che ha perso il suo unico figlio e con lui la voglia di combattere. Ce la farà Julieta a vincere quest’ennesima battaglia? Per saperlo, non ci rimane che aspettare il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.