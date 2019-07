Il Segreto, anticipazioni puntata 22 luglio: Fernando e Francisca infastiditi dall’arrivo di Roberto

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano più sorprendenti che mai per svelarci la trama della puntata di lunedì 22 luglio 2019, in cui vedremo Fernando geloso dell’arrivo di Roberto alla Villa, ma anche Francisca mostrerà di non gradire molto la presenza dell’amico cubano di Maria. Ma adesso scopriamo più in dettaglio che cosa ci aspetta!

È arrivato alla Villa, Roberto Sanchez, un caro amico di Maria, conosciuto quando lei abitava a Cuba con il marito Gonzalo. La Castaneda presenta il nuovo arrivato a Fernando, il quale pare fin da subito nutrire una forte antipatia verso di lui. Il nervosismo già evidente del Mesia aumenta quando vede Beltran ed Esperanza rivolgersi a lui con il nome di zio. Anche Francisca sembra contrariata dalla presenza del cubano, soprattutto a causa del colore scuro della sua pelle.

Anticipazioni Il Segreto: Julieta senza scorta, Elsa e Alvaro sempre più vicini

Mentre il rapporto tra Elsa e Alvaro si fa sempre più stretto, Carmelo propone ad Alvaro di diventare il nuovo medico di Puente Viejo. Intanto Isaac continua a non vedere di buon occhio quello che sta succedendo tra la sua ex fidanzata e Fernandez che considera una persona pericolosa e dal passato torbido. Sarà veramente così? Come se non bastasse, Antolina fa di tutto per accrescere la gelosia del marito nei confronti dei due.

La bevanda per l’amnesia venduta da Onesimo e Hipolito sta iniziando a destare brutti ricordi negli abitanti di Puente Viejo. Convinti che Estaquio Molero e il figlio Lamberto non siano più un pericolo per Julieta, Severo e Carmelo decidono di togliere la scorta alla ragazza in accordo con Saul. Che abbiano commesso un errore? Ne frattempo, Anacleto chiede ad Irene di ritornare a lavorare per lui, dicendole che questa volta potrà firmare gli articoli con il suo nome. Quale decisione prenderà la moglie di Severo?

