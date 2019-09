Il Segreto, anticipazioni puntata 21 settembre: Elsa sorprende Alvaro fare una telefonata sospetta

Le anticipazioni de Il Segreto sono pronte per raccontarci che cosa succederà nella puntata di sabato 21 settembre 2019, in onda alle 15.10 circa su Canale 5. Nel corso di questo nuovo avvincente appuntamento con la soap spagnola vedremo che tutti saranno impegnati nel preparare il matrimonio di Alvaro ed Elsa, mentre quest’ultima sorprenderà il suo promesso sposo a parlare al telefono con un interlocutore sconosciuto e inizierà ad avere qualche sospetto. Ma adesso vediamo più in dettaglio la trama.

Nonostante si sia impegnato con tutti i suoi sforzi, Meliton non è riuscito a vincere il concorso come migliore tutore della legge dell’anno. Il giovane è abbattuto e a nulla valgono i tentativi di Dolores, Tiburcio, Onesimo e Hipolito di risollevargli il morale.

Anticipazioni Il Segreto: continuano i preparativi per le nozze di Elsa e Alvaro

Meliton si rifugia in comune, dove poi arriva il sergente Cifuentes per interrogare Don Anselmo sui fatti riguardanti la liberazione di Julieta dal sequestro. Infatti, il sergente non ha creduto per niente alla versione di Don Berengario e Carmelo sulla scomparsa dei Molero ed è convinto che mettendo sotto torchio gli amici del sindaco e del religioso possa risalire alla verità. Che Don Anselmo finisca per tradirsi?

Consuelo, Irene, Adela e Marcela si danno un gran da fare per preparare il matrimonio di Elsa con il dottor Alvaro. Nel frattempo, Elsa sorprende il suo fidanzato al telefono e dalla faccia che lui fa sospetta che le stia nascondendo qualcosa. Che la Laguna stia iniziando a prendere in considerazione gli avvertimenti di Isaac sul medico?

Lo scopriremo nelle prossime anticipazioni giornaliere de Il Segreto.