Il Segreto, anticipazioni puntata 21 novembre: Isaac chiede un prestito a Prudencio, per pagare l’operazione di Elsa

Le anticipazioni de Il Segreto sono pronte a raccontarci cosa accadrà nella puntata di giovedì 21 novembre 2019, che sarà trasmessa come al solito su Canale 5 a cominciare dalle 16.10. In questo nuovo appuntamento con le vicende di Puente Viejo vedremo Antolina restituire ad Isaac il denaro che gli aveva rubato in precedenza. Nonostante questo, mancheranno all’appello ancora mille pesetas ed il Guerrero sarà costretto a rivolgersi a Prudencio, per trovare il denaro sufficiente per l’operazione di Elsa. Ma, ora scopriamo insieme meglio la trama.

Meliton e Onesimo sono ai ferri corti per Saturna, questa continua però ad approfittarsi di entrambi, illudendoli di avere qualche speranza con lei al solo scopo di spingerli ad acquistare tutti i suoi pesci. Dopo essere riuscita a spillar loro più soldi possibili, la scaltra pescivendola lascia Puente Viejo con il suo nuovo amore Mario, lasciando i due nella disperazione.

Anticipazioni Il Segreto: Raimundo è convinto dell’innocenza di Severo

La situazione per Severo si complica sempre di più, dato che sui resti della bomba sono state trovate delle impronte digitali che potrebbero appartenere a lui. Nel frattempo, Raimundo è convinto dell’innocenza di Santacruz e tenta di frenare Francisca che freme per farsi giustizia da sola. Infatti, la Montenegro è convinta che ci sia Severo dietro all’attentato al matrimonio di Fernando e Maria Elena, e sta tramando con Mauricio l’uccisione dell’uomo.

Antolina ha restituito a Isaac le mille pesetas di cui si era appropriata prima di lasciare Puente Viejo, per aiutare Elsa a trovare i soldi necessari per l’intervento al cuore. Nonostante grazie ad Antolina e alla raccolta fondi promossa da Adela siano riusciti a racimolare la maggior parte della somma, mancano ancora altre 1000 pesetas.

Per trovare la cifra mancante, Isaac decide allora di rivolgersi a Prudencio per un prestito. Cosa farà ora il fratello di Saul? Accetterà di concedere il prestito, nonostante i due innamorati non abbiano alcuna garanzia? Lo scopriremo nel prossimo appuntamento con le anticipazioni giornaliere de Il Segreto.