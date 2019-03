Il Segreto, anticipazioni puntata 21 marzo 2019: Gonzalo ritorna e spara a Francisca

Le anticipazioni de Il Segreto sono pronte a svelarci cosa succederà nella puntata di giovedì 21 marzo 2019, in onda su Canale 5 a partire dalle 16.30. Ricordiamo che sarà possibile rivedere l’episodio in streaming sul sito Mediaset Play o tramite App Mediaset Play. Ma ora vediamo in dettaglio la trama, che si annuncia davvero entusiasmante per il ritorno di un personaggio molto amato: Gonzalo, il figlio di Pepa e Tristan.

È Fernando il primo a sapere del ritorno di Gonzalo a Puente Viejo. Infatti, il Mesia si ritrova davanti il marito di Maria con in mano una pistola, il quale punta l’arma contro Francisca e fa fuoco. La donna che non ha potuto neanche difendersi dal nipote, perché in stato catatonico a cause delle angherie subite dal cugino Fulgencio, cade esanime sul pavimento. Intanto Fernando resta sconvolto da quanto ha appena visto. Quali saranno le intenzioni di Gonzalo e perché ha sparato così a sangue freddo contro sua nonna?

Anticipazioni Il Segreto: il tentativo di Elsa

Il giorno del matrimonio fra Antolina e Isaac è arrivato. La ragazza pare aver raggiunto il suo scopo: è davanti all’altare, pronta a sposarsi con l’uomo che dice di amare. All’improvviso Elsa si presenta in chiesa per fermare le nozze, ma i due promessi sposi la invitano ad andarsene. Questa però non cede, dicendo di aver le prove per dimostrare la falsità della sua ex ancella. Nemmeno questo convince Isaac, che chiede nuovamente ad Elsa di abbandonare la chiesa.

Dopo aver contribuito in modo decisivo a salvare Raimundo e Francisca dalle grinfie di Fulgencio, Fernando teme ora che Prudencio possa agire contro Julieta e decide di metterla in guardia. La nipote di Consuelo lo ringrazia per questo e per i mesi che lo ha sostenuto, affinché la verità su Saul venisse fuori. Per sapere se Francisca è veramente morta e Gonzalo si è trasformato veramente un assassino, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.