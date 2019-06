“Il Segreto” anticipazioni puntata 21 giugno: Maria disperata. Esperanza e Beltran sono morti?

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano puntuali per svelarci cosa succederà nell’episodio di venerdì 21 giugno 2019. Ricordiamo ai telespettatori che la soap va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì, a partire dalle 15.30. Inoltre, è possibile rivedere tutte le puntate sull’app e il sito di Mediaset Play. Ma ora scopriamo assieme la trama!

Nonostante i due abbiano avuto diversi contrasti in passato sul modo di intendere il mestiere del giornalista, Anacleto Tortona procura ad Irene un lavoro in un importante giornale spagnole, dimostrando in questo modo di avere in fondo un gran cuore. Non c’è che dire, dopo tante difficoltà finalmente arriva una buona notizia per la moglie di Severo.

Anticipazioni Il Segreto: Fracisca assalita da paurosi incubi

Francisca viene assalita da incubi terribili e Raimundo inizia ad essere molto preoccupato per il suo stato di salute. Come se non bastasse, la donna soffre di frequenti amnesie. Che il periodo passato sotto le grinfie del perfido cugino Fulgencio abbiano finito per segnarla?

Dopo la rottura con Isaac, Elsa si reca per chiedere spiegazioni ad Antolina, ma finisce per fare il gioco della sua nemica. Infatti, Antolina simula una nuova aggressione da parte della Laguna. Consuelo è pronta però a prendere le difese della giovane. Intanto, il vagabondo dello “spirito natalizio” fa cambiare completamente idea a Meliton e Tiburcio sulla festività.

Dopo aver fatto diverse ipotesi su chi possa essere l’autore dei segnali di minaccia ricevuti da Julieta, quest’ultima e Saul arrivano alla conclusione che Prudencio voglia sabotare le loro nozze. Nel frattempo, Maria riceve una terribile notizia: l’automobile che stava portando i suoi amati figli Esperanza e Beltran alla Villa ha avuto un pauroso incidente. La Castaneda è disperata. Cosa ne sarà stato dei suoi bambini? Per saperlo, non ci rimane che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni giornaliere de Il Segreto.