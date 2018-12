Il Segreto, anticipazioni puntata 21 dicembre: Julieta ritorna alla Villa

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano puntuali per raccontarci cosa accadrà nella puntata di venerdì 21 dicembre 2018, che sarà trasmessa su Canale 5 alle ore 16.10. Ricordiamo che durante il periodo natalizio la soap subirà un cambio di programmazione e sabato 22 dicembre andrà in onda, sempre su Canale 5, un nuovo episodio, ma questa volta alle ore 15.00. Inoltre, chi volesse potrà rivedere entrambi gli episodi in streaming tramite l’App Mediaset Play o il sito di Mediaset Play. Ma adesso scopriamo in dettaglio la trama!

Prudencio ha proposto a Julieta di trasferirsi alla villa, allo scopo di trovare le prove della colpevolezza della Signore per quanto successo a Saul. Poco dopo, l’Ortega comunica a Fernando che vuole cercare di salvare il suo matrimonio e che Julieta ritornerà a vivere con lui.

Anticipazioni Il Segreto: Matias affronta Fernando

Abbattuto per l’assenza di Francisca, Raimundo cerca di distrarsi chiacchierando con i clienti dalla locanda. Matias si accorge che Raimundo è oltremodo stanco ed avvilito e pensa che il suo stato sia dovuto a Fernando. Le anticipazioni de Il Segreto ci dicono che il giovane quindi va alla villa per parlare ed affrontare la situazione con chi pensa stia facendo del male al nonno.

Antolina giunge proprio nel bel mezzo del colloquio tra Isaac e don Anselmo, e impedisce al Guerrero di confessare l’omicidio di Jesus. Nel frattempo, abbiamo scoperto che Elsa è ancora viva, ma è rinchiusa in un edificio senza acqua, né cibo ed è sempre più debole. Si salverà? Meliton comunica a Carmelo che ha tra le mani una nuova pista per identificare il cadavere trovato nei boschi. Che finiscano per scoprire che si tratta di Jesus?

Irene incoraggia Severo ad organizzare un matrimonio normale, senza preoccuparsi di una eventuale ritorsione da parte di Francisca o di Fernando Mesia. Intanto il figlio di Olmo dà segni di squilibrio, mentre Julieta dice a Prudencio che ritornerà alla villa ad una condizione: che accetti di intestare l’abitazione di Consuelo a quest’ultima. Prudencio accetta la richiesta di Julieta. Cosa succederà ora? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.