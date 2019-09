Il Segreto, anticipazioni puntata 20 settembre: Elsa ha deciso di sposare Alvaro, il dolore di Isaac

Le anticipazioni de Il Segreto sono pronte a raccontarci cosa ci aspetta nella puntata di venerdì 20 settembre 2019, che sarà trasmessa su Canale 5 a partire dalle 16.10. Nel corso di questo nuovo avvincente episodio vedremo Elsa dire di sì alla proposta di matrimonio di Alvaro, mentre il sergente Cifuentes continuerà a tenere sotto pressione Don Berengario. Infine, vedremo Fernando mettere in guardia Prudencio su Francisca. Ma adesso scopriamo più in dettaglio la trama.

In un ultimo disperato tentativo, Isaac è andato da Elsa per convincerla a non sposare Alvaro. A nulla sono valse le parole del Guerrero che fino all’ultimo ha cercato di mettere in guardia la sua ex fidanzata sulle reali intenzioni del medico.

Anticipazioni Il Segreto: Cifuentes prende di mira Don Berengario

Dopo il faccia a faccia con Isaac, Elsa si convince ancora di più della necessità di voltare pagina e caduti gli ultimi dubbi su Alvaro, gli comunica che ha deciso di accettare la sua proposta di matrimonio. La giovane decide poi di informare gli amici più cari della sua decisione. Intanto Antolina è felice, perché finalmente il suo piano per allontanare Elsa da Isaac con l’aiuto di Fernandez sta andando in porto.

Temendo che Don Berengario possa non reggere alla tensione, Carmelo decide di tenerlo all’oscuro del fatto che entrambi potrebbero subire nuovi interrogatori da parte del sergente Cifuentes. Per aiutare Carmelo e Don Berengario, Irene scrive su richiesta di Severo un articolo che riporta la falsa notizia che Eustaquio e Lamberto Molero sono stati avvistati in Francia. Cifuentes non crede però che la notizia sia attendibile e decide di concentrare le indagini su Don Berengario, al fine di farlo crollare e fargli svuotare il sacco su quello che è successo veramente ai Molero.

Alla Villa, Fernando avverte intanto Prudencio che Francisca non ha mai rispettato un patto. Mentre Matias si preoccupa di dare nel modo più delicato possibile ad Isaac la notizia delle imminenti nozze tra Elsa e Alvaro, Dolores lo precede con la sua solita irruenza. Ovviamente la reazione del Guerrero sarà di grande dolore. Cosa succederà adesso? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni giornaliere de Il Segreto.