Il Segreto, anticipazioni puntata 20 dicembre: Zabaleta preoccupato per la salute di Elsa

Le anticipazioni de Il Segreto tornano puntuali come sempre per raccontarci la trama dell’episodio di venerdì 20 dicembre 2019, che sarà trasmesso su Canale 5 a partire dalle 16.10 circa. In questo nuovo coinvolgente appuntamento con i nostri amici di Puente Viejo vedremo che ad Antolina sarà assolutamente vietato di avvicinarsi ad Elsa e ad Isaac. Intanto Zabaleta noterà un aggravamento delle condizioni di Elsa.

Fingendo di essere sul punto di morire, Elsa è riuscita molto astutamente a far confessare ad Antolina tutte le sue malefatte, dinanzi ad Isaac e alla Guardia Civile. Ormai scoperta, la perfida Ramos è stata quindi costretta a fuggire per evitare di essere arrestata.

Anticipazioni Il Segreto: ad Antolina viene proibito di avvicinarsi ad Elsa

Gli sforzi fatti da Elsa per liberarsi una volta per tutte di Antolina e permettere così a lei e ad Isaac di poter finalmente vivere in tutta libertà il loro amore, hanno messo a dura prova la salute di Elsa, ancora non del tutto ripresasi dal delicato intervento al cuore a cui è stata sottoposta. Dopo averla visitata, il dottor Zabaleta si accorge che la giovane ha subito un forte affaticamento e pertanto le sue condizioni di salute si sono visibilmente aggravate.

Al fine di evitare conseguenze ben peggiori, Zabaleta è costretto a chiedere ad Elsa di astenersi dal compiere qualsiasi cosa che possa causarle ulteriore stress, prescrivendole completo riposo. Per impedire ad Antolina di mettere ancora a repentaglio la vita di Elsa, viene inoltre intimato ad Antolina di non avvicinarsi per alcun motivo a lei.

Per nulla intimorita, la perfida Ramos continua intanto a pianificare la sua vendetta nei confronti dei due innamorati: Antolina ha infatti preparato alcune bottiglie incendiarie con cui vuole dar fuoco alla casa di Elsa ed Isaac. Nel frattempo, Raimundo interroga Mauricio su chi sia stato a ferirlo, ma il capomastro finge di non ricordare che è stato Carmelo a sparargli. Cosa accadrà adesso? Lo scopriremo nel prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.