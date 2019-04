“Il Segreto” anticipazioni, puntata 20 aprile: Elsa in rovina e la scomparsa di Gonzalo

Le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano che la scomparsa di Gonzalo e il ritorno di Elsa saranno gli argomenti principali dell’episodio di sabato 20 aprile 2019, che andrà in onda su Canale 5 a partire dalle 15.19. Vi ricordiamo, inoltre, che potrete sempre rivedere la puntata in streaming sul sito Mediaset Play o tramite l’App Mediaset Play. Ma ora scopriamo in dettaglio la trama!

Il ritorno a Puente Viejo di Elsa sta generando molto fastidio in Antolina. La Laguna rivela a Consuelo di essere rimasta senza un quattrino perché suo fratello Jesus ha dilapidato tutto il suo patrimonio, quindi quando suo padre è morto l’unica cosa che ha ereditato sono stati i debiti. Ella ha bisogno perciò urgentemente di un lavoro, mentre Marcela e Matias si dicono immediatamente disponibili a trovargliene uno.

Anticipazioni Il Segreto: Antolina minaccia Elsa

Le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano intanto che Isaac non è per nulla insensibile alla vista della sua ex fidanzata e confida le sue emozioni all’amico Matias, il quale lo invita a gettarsi il passato alle spalle, ma inutilmente. Intanto Antolina getta la maschera: quando incontra Elsa la invita a ritornare da dove è venuta, minacciandola pesantemente.

Situazione complicata anche alla Villa, dove Gonzalo e Maria non sembrano più la coppia innamorata di un tempo e questo non può fare che piacere a Fernando, da sempre innamorato della Castaneda. Intanto il figlio di Pepa sparisce misteriosamente, mentre Maria e Raimundo decidono di dare l’allarme. Per fortuna, Maurico riesce a ritrovarlo. Che cosa gli sarà successo?

Irene riceve una visita inaspettata da parte di Anacleto che le fa i complimenti per la qualità dei suoi articoli. Saul, Severo e Carmelo continuano ad ispezionare le terre di Las Lagunas allo scopo di scoprire la causa dell’inquinamento. Paco il mugnaio accusa Dolores di avergli provocato un’intossicazione vendendogli delle uova avariate. Hipolito si accinge a lasciare Puente Viejo per raggiungere Gracia.