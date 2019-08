Il Segreto, anticipazioni puntata 2 settembre: Elsa crede ad Alvaro

Le anticipazioni de Il Segreto sono pronte a sorprenderci con il racconto della trama dell’episodio di lunedì 2 settembre 2019, nel corso del quale vedremo Don Berengario sul punto di confessare la verità sui Molero, mentre Alvaro si confiderà con Elsa riguardo ad un doloroso fatto del suo passato. Intanto Fernando e Francisca continueranno a portare avanti la loro strategia per allontanare Roberto da Maria. Ma ora scopriamo in dettaglio cosa ci aspetta.

In preda al senso di colpa per aver ucciso Lamberto, Don Berengario vorrebbe raccontare alle autorità ciò che è capitato veramente a lui e a suo padre Eustaquio Molero. Dopo avergli parlato a lungo, Carmelo e Julieta convincono alla fine il prete a rispettare il patto di silenzio che insieme hanno deciso. Intanto Don Anselmo è sempre più preoccupato nel vedere lo stato di profondo malessere in cui Don Berengario è caduto e vorrebbe tanto che si confidasse con lui. Che finisca per raccontargli tutto?

Anticipazioni Il Segreto: Roberto rifiuta l’offerta di Francisca e Fernando

Messo alle strette da Elsa, venuta a conoscenza grazie ad Isaac di un fatto scottante del suo passato, Alvaro è costretto a raccontarle tutto. Il medico rivela così alla Laguna che la sua fidanzata Chiara si è suicidata, ma che i suoi genitori hanno nascosto la reale causa della morte per permettere alla poveretta di essere sepolta in terra consacrata. Infine, Elsa decide di fidarsi delle spiegazioni di Alvaro e di ignorare ciò che Isaac ha scoperto tramite l’investigatore privato.

Nel frattempo, Roberto comunica a Francisca e Fernando di aver deciso di rifiutare la loro offerta di denaro e di voler restare alla villa con Maria. Convinta che il cubano voglia ottenere solo un vantaggio più grande, la Montenegro si prepara intanto ad aumentare la sua offerta.

In realtà, Roberto non ha alcuna intenzione di rinunciare a Maria, e le rivela ciò che la sua madrina e il Mesia hanno tentato di fare. Cosa farà la giovane, adesso che ha scoperto la verità? Per saperlo non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto. Vi ricordiamo che la soap spagnola va in onda su Canale 5, da lunedì a venerdì, alle 15.30 circa.