Il Segreto, anticipazioni puntata 2 ottobre: Raimundo sospetta di Roberto. Prudencio acquista la bottega di Fe

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano a sorprenderci con il racconto della trama dell’episodio di mercoledì 2 ottobre 2019, che andrà in onda su Canale 5 alle 16.10. In questo nuovo appuntamento con la nostra soap preferita vedremo Raimundo avere dei sospetti sull’insolito comportamento di Roberto, mentre Prudencio otterrà la benedizione di Francisca per lasciare la villa. Ma adesso scopriamo insieme meglio la trama.

Roberto ha capito che Francisca non gli permetterà mai di vivere in pace con Maria a Puente Viejo. Resosi conto della pericolosità della donna, Sanchez si mette ad organizzare in gran segreto il suo trasferimento e quello di Maria e dei suoi figli a Cuba.

Anticipazioni Il Segreto: Francisca consente a Prudencio di lasciare la villa

I movimenti di Roberto non passano però inosservati da Raimundo, che immediatamente si allarma, credendo che il cubano stia tramando qualcosa contro Fernando. Ulloa ne parla poi con Mauricio, che decide di tenerlo d’occhio. Che finisca per riferire tutto alla Montenegro, mandando così a monte il piano di Sanchez?

Francisca si rende conto della necessità di Prudencio di andar via dalla villa. Nonostante si sia mostrata inizialmente contraria, la donna finisce per dargli il suo consenso. Il fratello di Saul si prepara dunque ad iniziare una nuova vita lontano dall’ingombrante presenza della Signora, che più di una volta ha finito per condizionare le sue scelte.

Prudencio può ora dare il via al suo nuovo progetto imprenditoriale: l’Ortega si reca da Matias e gli rivela di essere lui il misterioso compratore che vuole acquistare la bottega di vini che fu di Fe. Nonostante il giovane Castaneda abbia qualche perplessità, finisce per accettare l’offerta di Prudencio. Cosa accadrà adesso? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni giornaliere de Il Segreto. Ricordiamo che la soap va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 16.10, mentre il sabato alle 15.15.