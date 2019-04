“Il Segreto” anticipazioni, puntata 2 maggio: Maria delusa da Gonzalo

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano puntuali per svelarci cosa succederà nella puntata di giovedì 2 maggio 2019, che andrà in onda su Canale 5 a partire dalle 16.30. Sarà inoltre possibile rivedere l’episodio in streaming sul sito di Mediaset Play o tramite l’App Mediaset Play. Ma ora vediamo in dettaglio la trama!

I frequenti incontri tra Irene e Anacleto fanno sospettare a Severo che la moglie lo tradisca con il suo datore di lavoro. Santacruz si confida allora con Adela, che ovviamente prende le difese dell’amica. Poco dopo Adela sviene facendo preoccupare Carmelo, che insiste affinché la moglie si ricoveri in ospedale per accertamenti.

Anticipazioni ll Segreto: Adela in ospedale, Elsa chiamata a sostituirla

Le anticipazioni de Il Segreto ci dicono che alla Villa, Maria non si dà pace per lo strano comportamento di Gonzalo, il quale è partito senza neanche salutarla. Come sappiamo, Gonzalo ha finito per accettare la proposta di Fernando, che gli ha offerto ben due milioni di pesetas per rinunciare per sempre a Maria. Ma staranno davvero così le cose? O il tutto fa parte di un piano che il figlio di Pepa ha escogitato per far uscire allo scoperto il suo eterno nemico?

Dopo la notte intera passata da Isaac ed Elsa nel capanno, Consuelo invita l’amica a restare con i piedi per terra e a non farsi illusioni riguardo a quello che ora è sposato con un’altra donna. Nel frattempo Antolina sospetta qualcosa, mentre alla locanda qualcuno ruba i soldi dell’incasso.

Seguendo alla lettera gli ordini di Fernando, Prudencio racconta a Maria i particolari della “fuga” del marito. Severo chiede ad Elsa di sostituire Adela, finché questa non verrà dimessa dall’ospedale. Quale decisione prenderà la Laguna? Per saperlo, non ci rimane che aspettare il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.