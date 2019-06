Il Segreto, anticipazioni puntata 2 luglio: Gonzalo ritorna a Puente Viejo

Le anticipazioni de Il Segreto sono pronte a rivelarci cosa accadrà nell’episodio di martedì 2 luglio 2019. Ricordiamo ai telespettatori che la soap viene trasmessa su Canale 5 dal lunedì al venerdì al solito orario delle 15.30. Inoltre, viene riproposta in streaming sul sito e l’app di Mediaset Play. Ma adesso scopriamo insieme la trama!

Fernando ha saputo da Prudencio che Gonzalo sta per tornare ed è preoccupato perché teme possa raccontare a Maria dei due milioni di peseta che gli ha dato per lasciare per sempre la moglie. La stella cometa risplende su Puente Viejo: Onesimo, Paco e Meliton attendono con trepidazione l’arrivo dei Re Magi.

Anticipazioni Il Segreto: Saul deciso a ritrovare Julieta

Mentre Gonzalo e Francisca discutono, Fernando aspetta con impazienza di potere parlare con il rivale. Intanto Alvaro rimprovera Elsa per aver pulito le pustole dei malati con il bicarbonato: la giovane, esausta, finisce per sbottare contro il medico. Pare proprio che tra il nuovo medico del paese e la giovane non scorra buon sangue. Che cosa si diranno i due?

Isaac ed Antolina rientrano a Puente Viejo dopo un piccolo viaggio e la Ramos fa immediatamente infuriare Matias per le sue parole offensive nei confronti di Elsa, che tanto si sta impegnando per prendersi cura di Camelia e Marcela, ammalatisi di varicella.

Mentre si accingeva a sposarsi con Saul, Julieta è misteriosamente sparita. Nonostante i suoi amici gli abbiano detto che probabilmente la giovane si è allontanata di sua volontà, Saul è convinto che dietro ci sia lo zampino di suo fratello Prudencio e va da lui, deciso a farsi dire dove si trova la sua amata. Che sia stato davvero Prudencio a rapire la Uriarte? E se sì, perché lo avrà fatto? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.