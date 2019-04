Il Segreto, anticipazioni puntata 2 aprile: Antolina aggredisce Elsa

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano più avvincenti che mai per raccontarci la trama dell’episodio di martedì 2 aprile 2019, trasmessa su Canale alle ore 16.20. Ricordiamo che sarà possibile rivedere la puntata in streaming sul sito Mediaset Play o tramite l’App Mediaset Play. Ma adesso scopriamo in dettaglio che cosa attende i nostri protagonisti.

La sete di vendetta di Antolina sembra senza fine. La giovane ha appena ucciso Amancio, che giaceva inerme sul letto a causa della caduta da cavallo, soffocandolo con un cuscino. Il cadavere del padre di Elsa viene scoperto da Consuelo. Subito dopo l’anziana donna si mette alla ricerca della Laguna, ma questa sembra sparita nel nulla.

Anticipazioni Il Segreto: Antolina soddisfatta dei suoi crimini

Antolina trova la Laguna nel bosco e l’aggredisce allo scopo di sottrarle le lettere che provano che lei e Jesus erano amanti, ed avevano organizzato insieme la strage al matrimonio di Isaac ed Elsa. Dopo aver colpito Elsa, la perfida biondina la getta nel fiume. Che ne sarà di lei? Convinta di averla fatta franca, la moglie di Isaac si libera delle lettere d’amore che aveva scritto a Jesus, buttandole nel fiume.

Nel frattempo, Consuelo è costretta ad organizzare il funerale di Amancio, aiutata da Marcela. Dopo la sua lunga assenza, Antolina ritorna a casa ed è inspiegabilmente di buon umore. Isaac non riesce a spiegarsi come mai la moglie possa essere tanto contenta. Dopo essersi consultata con Adela, Carmelo decide di rifiutare le borse di studi, offerte da Fernando per onorare la memoria di Francisca.

Il Mesia però non è tipo da arrendersi facilmente e torna alla carica pretendendo che vengano accettate. Adela, che non vuole accettare nulla che porti il nome della Montenegro, decide così di fare una proposta al figlio di Olmo. Cosa avrà escogitato la maestra? E soprrattutto, Elsa sarà sopravvissuta? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.