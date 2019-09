Il Segreto, anticipazioni puntata 19 settembre: Isaac supplica Elsa di non sposare Alvaro

Le anticipazioni de Il Segreto sono pronte a raccontarci cosa succederà nell’episodio in onda giovedì 19 settembre 2019, su Canale 5 alle 16.10. In questo nuovo appuntamento con la soap spagnola vedremo Don Berengario e Carmelo scoprire finalmente l’identità dell’autore del biglietto misterioso, mentre Francisca avrà un aspro confronto con Fernando. Infine, Elsa si preparerà a dare una risposta alla proposta di matrimonio di Alvaro.

Carmelo ha ricevuto un biglietto da un mittente misterioso che invita sia lui che Don Berengario ad un incontro, da tenersi lontano da sguardi indiscreti. Dopo averci riflettuto a lungo, il Leal e il religioso decidono di recarsi all’appuntamento e si trovano davanti con loro grande sorpresa nientemeno che Saul. Infatti, l’Ortega sospetta che sia successo qualcosa di terribile a Julieta, quando è stata sequestrata dai Molero, e chiede a Carmelo e Don Berengario di raccontargli finalmente la verità.

Anticipazioni Il Segreto: Elsa si prepara a dare una risposta ad Alvaro

Nell’estremo tentativo di impedire che Elsa finisca per sposare Alvaro, Isaac decide di parlare con la sua ex fidanzata. Nonostante provi in tutti i modi a farla ragionare, spiegandole che il medico è un truffatore e che la sta solamente prendendo in giro, Elsa non sembra voler ascoltare Isaac. Intanto la Laguna si accinge a dare una risposta alla proposta di matrimonio di Alvaro. Che sia dunque un “sì”?

Alla Villa si sta consumando l’ultimo atto dello scontro tra Francisca e Fernando. Infatti, dopo essere riuscita a recuperare la fiducia di Maria ed essere riuscita a tenere sotto controllo Roberto, Francisca teme che Fernando possa far saltare i suoi piani e decide pertanto di agire: in duro confronto, Francisca ordina al Mesia di lasciare immediatamente la sua casa e Puente Viejo. Cosa succederà adesso?

Il nostro appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto termina qui. Vi ricordiamo che la soap va in onda da lunedì a venerdì su Canale 5 alle 16.40, mentre il sabato alle 15.10. Il serale invece viene trasmesso su Rete 4 il martedì alle 21.30.