Il Segreto, anticipazioni puntata 19 marzo 2020: Morales confessa a Carmelo di essere lo zio di Maria Elena

Le anticipazioni de Il Segreto tornano puntuali per raccontarci cosa succederà nella puntata di giovedì 19 marzo 2020, che andrà in onda su Canale 5 alle 16.40. Nel corso di questo episodio vedremo Carmelo furioso per l’assassinio di Meliton. Il sindaco metterà sotto torchio il sottosegretario per arrivare alla verità. Sarà così che Morales rivelerà di essere lo zio di di Maria Elena, la defunta moglie di Fernando.

Ancora una volta a Puente Viejo deve piangere la morte di uno dei suoi cittadini più amati. Infatti, il povero Meliton è stato crudelmente ucciso, mentre cercava di risolvere da solo il caso dell’avvelenamento delle acque. Il tutore della legge è stato ritrovato morto proprio nel luogo in cui lui, Mauricio, Severo e Carmelo erano stati accolti a colpi di fucile.

Il Segreto: Morales sospetta sia stato Fernando a causare la morte di Maria Elena

Fuori di sé per la morte del suo amico, il Leal decide di affrontare il sottosegretario: questa volta non potrà negare come per la faccenda dell’avvelenamento del paese, ma dovrà per forza dire la verità. Quello però che Garcia Morales dirà, lascerà di stucco non solo Carmelo, ma anche tutti i suoi amici.

Incalzato da Carmelo, il sottosegretario Garcia Morale decide di raccontare finalmente la verità sia sulla ragione della sua venuta a Puente Viejo, sia sul suo presunto legame con Fernando Mesia. Il politico ammette quindi di aver tramato assieme al figlio di Olmo, ma per un motivo che nessuno avrebbe mai lontanamente immaginato: Morales ammette di essere lo zio di Maria Elena Casado De Brey, la moglie di Fernando morta nell’attentato alla Villa, nel giorno del suo matrimonio.

Inoltre Morales afferma di essere convinto che sua nipote sia morta a causa del Mesia, e dice di essersi alleato per finta con lui al fine di vendicarsi. A queste parole del sottosegretario, Carmelo e tutti gli altri rimangono sconvolti. Cosa accadrà ora? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.