Il Segreto, anticipazioni puntata 19 luglio: Maria felice per l’arrivo di Roberto

Le anticipazioni de Il Segreto tornano puntuali per raccontarci la trama dell’episodio di venerdì 19 luglio 2019, che vedrà Alvaro accettare il denaro donatogli da Elsa, con la promessa che le restituirà non appena gli sarà possibile. Nel frattempo, Isaac prova a mettere in guardia la Laguna, mentre alla Villa giunge Roberto, un caro amico di Maria. Ma adesso scopriamo più in dettaglio che cosa ci aspetta.

Per aiutare Alvaro a saldare il suo debito con l’usuraio, Elsa gli dona una busta colma di denaro. Il medico è sorpreso perché mai si sarebbe aspettato tanto generoso da parte della Laguna, visto anche che il loro rapporto, soprattutto all’inizio, era stato molto conflittuale. Alla fine, Alvaro si convince ad accettare il denaro, ma a condizione di considerarlo come un prestito da parte di Elsa.

Anticipazioni Il Segreto: Elsa stanca delle intromissioni di Isaac

Grazie all’elisir di loro invenzione, i Miranar passano le giornate a ricordare gli avvenimenti del passato, ma molto spesso i ricordi che riaffiorano sono tutt’altro che piacevoli. Intanto Isaac interroga Alvaro sul motivo che ha spinto degli sconosciuti a picchiarlo, ma lui non gli dà alcuna risposta. Questo convince ancora di più il Guerrero che il medico ha un passato torbido alle spalle e sulla necessità di difendere Elsa da lui.

La Laguna è stanca però delle continue intromissioni del suo ex e lo affronta dicendogli che lei è libera di vivere la sua vita come meglio crede, e di pensare a sé stesso e a sua moglie Antolina. Carmelo offre ad Alvaro il posto di medico titolare di Puente Viejo. Intanto, Fernando trascorre una bella giornata all’aperto in compagnia di Maria e dei bambini.

Tornati alla Villa, trovano ad aspettarli Roberto, un caro amico di Maria, conosciuto quando lei viveva a Cuba insieme al marito Gonzalo. La visita è molto apprezzata da Maria, ma lo stesso non si può dire del Mesia. Cosa accadrà ora? Il nostro appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto per ora termina qui. Ricordiamo che la soap va in onda alle 15.30 su Canale 5 dal lunedì al venerdì ed in streaming sull’app e il sito di Mediaset Play.