“Il Segreto” anticipazioni puntata 19 giugno: una nuova guerra a Puente Viejo?

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano più avvincenti che mai per rivelarci cosa ci aspetta nella puntata di mercoledì 19 giugno 2019. Ma adesso scopriamo insieme la trama.

Ciò che Maria e Raimundo temevano si è alla fine realizzato: dopo aver cercato invano di tenere sotto controllo le intemperanze di Francisca, questa ha deciso contro il parere dei suoi cari di presentarsi a Puente Viejo per riaffermare il suo potere e saldare i conti con i suoi nemici.

Anticipazioni Il Segreto: Elsa vuole parlare con Isaac

Nonostante Mauricio tenti fino all’ultimo di farle cambiare idea, Francisca si presenta nella piazza del paese, incurante del fatto che poco tempo fa era stato celebrato il suo funerale e che quindi la gente la ritenesse morta. Ovviamente quando la vedono, i paesani rimangono scioccati e credono di aver a che fare con un fantasma.

Per nulla soddisfatta del caos provocato, la Montenegro si dirige spedita e con fare beffardo al municipio a fare una visita ai suoi nemici di sempre: Severo Santacruz e Carmelo Leal. Anche loro, come gli altri, pensano che si tratti di un fantasma, ma devono subito ricredersi quando la dark lady inizia a minacciarli come faceva un tempo. Che stia per scoppiare una nuova terribile guerra tra Severo e Francisca?

Nel frattempo, Elsa vuole convincere Isaac a parlarle per raccontargli tutta la verità. Il Guerrero non intende stare ad ascoltarla, ma la giovane gli dà comunque appuntamento per il giorno successivo. Per sapere se Isaac deciderà di incontrare la sua ex, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni giornaliere de Il Segreto.