Il Segreto, anticipazioni puntata 18 settembre: Isaac scopre che Alvaro vuole sposare Elsa

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano puntuali per rivelarci la trama della puntata in onda mercoledì 18 settembre, su Canale 5 alle 16.10. Nel corso di questo appuntamento con la soap spagnola assisteremo alla reazione rabbiosa di Isaac di fronte alla notizia che Alvaro potrebbe sposare Elsa, mentre Roberto e Maria inizieranno a ristrutturare la loro nuova casa, dopo aver deciso di rinunciare ai loro propositi di fuga. Ma adesso scopriamo più in dettaglio che cosa ci aspetta.

Sempre più sicuro che Alvaro stia prendendo in giro Elsa, Isaac ha una reazione rabbiosa, quando apprende da Antolina che il medico ha chiesto di sposarla. Folle di gelosia, il Guerrero teme intanto di averla persa per sempre.

Anticipazioni Il Segreto: Francisca vuole mandare via il Mesia

Francisca si accorge che Fernando è sempre più accecato dalla gelosia nei confronti di Roberto e chiede a Prudencio di tenerlo d’occhio. Prima di liberarsi del Mesia, la Montenegro vuole inoltre che Prudencio visioni la contabilità della Villa. Roberto e Maria vengono aiutati da Raimundo a ristrutturare la nuova casa che hanno scelto, poco lontana da Villa Montenegro.

Maria e il cubano si sono infatti lasciati convincere da Francisca a restare a Puente Viejo, in cambio della promessa della donna a non interferire nelle scelte di vita della Castaneda. Severo chiede ad Irene di scrivere una notizia falsa, allo scopo di aiutare Carmelo con la faccenda dei Molero. Cosa deciderà di fare la giornalista?

Nel frattempo, il Leal e Don Berengario decidono di recarsi all’incontro con la persona misteriosa che ha fatto recapitare loro il messaggio. Che i due finiscano per cadere in un tranello? Ricordiamo ai fan che Il Segreto va in onda da lunedì a venerdì su Canale 5 alle 16.10, mentre il sabato alle 15.10. Inoltre, il martedì viene trasmesso in prima serata su Rete 4.