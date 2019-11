Il Segreto, anticipazioni puntata 18 novembre: Antolina vuole pagare l’operazione di Elsa

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano più avvincenti che mai per svelarci cosa succederà nella puntata di lunedì 18 novembre 2019, che andrà in onda su Canale 5 al solito orario delle 16.10. In questo nuovo appuntamento con la soap spagnola vedremo Carmelo in pena per Severo a causa della faccenda della bomba, mentre Antolina si offrirà addirittura di aiutare Elsa. Ma, adesso vediamo più in dettaglio la trama.

Francisca è pronta a farsi giustizia da sola e sebbene non ci siano prove della colpevolezza di Severo, sentenzia la condanna a morte dell’uomo. Questa volta, però, Mauricio non pare disposto ad eseguire il suo ordine, mostrandosi dubbioso sulla colpevolezza di Santacruz.

Anticipazioni Il Segreto: Carmelo preoccupato, Lola e Prudencio si baciano

Francisca decide di coinvolgere Raimundo nella sua vendetta personale contro Severo: la donna chiede al marito di procuragli un’impronta dell’imprenditore al fine di incastrarlo. Come il Godoy, anche Raimundo non crede però che sia stato Severo a causare l’attentato al matrimonio di Fernando e Maria Elena, ed acconsente ad aiutarla, ma al solo scopo di dimostrare l’innocenza di Santacruz.

Antolina restituisce ad Isaac le 1200 peseta, che gli aveva rubato prima di lasciare Puente Viejo, per permettere a Elsa di operarsi al cuore. Il giovane teme però che la moglie stia tramando qualcosa e non sa se accettare il denaro, oppure meno. Intanto Prudencio decide di dichiararsi a Lola, e finalmente i due si baciano. Che sia l’inizio di una nuova e coinvolgente storia d’amore?

Nel frattempo, sui resti della bomba esplosa alla Villa vengono rinvenute delle impronte digitali, che potrebbero portare all’individuazione del colpevole. Venuto a conoscenza della cosa, Carmelo ne resta terrorizzato, perché crede che possano appartenere a Severo. Se così fosse, le conseguenze sarebbero terribili. Cosa succederà ora? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni giornaliere de Il Segreto.