Il Segreto, anticipazioni puntata 18 luglio: Elsa fa un regalo importante ad Alvaro

Le anticipazioni de Il Segreto tornano puntuali come sempre per svelarci cosa succederà nella puntata di giovedì 18 luglio 2019. Ma ora scopriamo insieme la trama!

Nonostante tutti si siano impegnati affinché il matrimonio di Saul e Julieta si svolgesse senza intoppi da parte dei Molero: né Eustaquio Molero, né suo figlio Lamberto si fa vivo durante la cerimonia. Don Berengario può quindi dichiarare Saul e Julieta, marito e moglie. Dopo mille peripezie i due giovani possono finalmente coronare il loro sogno d’amore, anche se i Molero continuano a rappresentare per loro un grosso problema.

Anticipazioni Il Segreto: Elsa regala una grossa somma di denaro ad Alvaro

Antolina si rende conto che Isaac non sopporta proprio Alvaro e gli chiede il motivo. Successivamente, il Guerrero affronta il medico dicendogli che un suo amico ha assistito al pestaggio e che non vuole frequenti Elsa perché lo ritiene una persona ambigua.

Dopo avere bevuto l’elisir, finalmente la famiglia Miranar ottiene gli effetti sperati. Anche Severo e Carmelo beneficiano della bevanda ed insieme ricordano il periodo trascorso in orfanotrofio. Che l’intruglio inventato da Hipolito e Onesimo finisca per avere qualche spiacevole effetto collaterale?

Nel frattempo alla Villa, Francisca continua a mettere in guardia la sua figlioccia Maria sul pericolo rappresentato da Fernando, ma la giovane si rifiuta di ascoltarla, credendo che questo sia ormai un uomo diverso. Alvaro regala ad Elsa un profumo, mentre lei lo sorprende regalandogli una busta colma di denaro con il quale pagare il suo debito con l’usuraio. Come avrà fatto Elsa a procurarsi tutto quel denaro? Che la giovane abbia mentito sulla perdita della sua eredità? Per saperlo, non ci resta che aspettare il nostro nuovo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.